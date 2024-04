Futebol Inter Miami, de Lionel Messi e Suárez, não se classificou ao Mundial de Clubes de 2025, mas pode participar mesmo assim; entenda

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Equipe foi eliminada com derrota para o Monterrey. (Foto: Inter Miami/X)

Mesmo com suas principais estrelas em campo, o Inter Miami foi eliminado da Champions League da Concacaf pelo Monterrey, do México, com o placar agregado de 5 a 2, e perderam a última chance de garantir a classificação direta para o Super Mundial de Clubes de 2025. No entanto, ainda existe uma remota possibilidade de Messi e companhia disputarem a competição.

O Mundial de Clubes será nos Estados Unidos, entre os dias 5 de junho e 13 de julho de 2025, ou seja, existe a possibilidade da FIFA convidar uma equipe representante do país sede para disputar o torneio. Essa seria a única oportunidade do Inter Miami, e Lionel Messi e Suárez, participar da competição.

Até o momento, Fluminense, Flamengo e Palmeiras são os times brasileiros já classificados para o Mundial de Clubes de 2025 por terem conquistado a Libertadores nos últimos três anos, respectivamente.

As outras três vagas disponíveis para o Mundial via Conmebol estão reservadas para o campeão da Libertadores 2024 e para dois times via ranking.

No entanto, o Brasil só poderá ter mais um representante caso ele ganhe o título da Libertadores desta temporada e não por meio do ranking, já que a FIFA impôs um limite de clubes por país.

