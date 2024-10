Futebol Messi surpreende e elege favorito à Bola de Ouro: “Seria injusto não reconhecer”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Para Messi, um compatriota foi o melhor jogador da última temporada.

Apesar de nomes como Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé serem apontados como favoritos para ganhar a Bola de Ouro, o craque argentino Lionel Messi discorda. O atacante do Inter de Miami escolheu o compatriota Lautaro Martínez, que joga pela Inter de Milão, como seu candidato ao prêmio de melhor do mundo.

Para Messi, Lautaro foi o melhor jogador da última temporada, tendo conquistado títulos por seu clube e pela Seleção Argentina.

“Do Campeonato Italiano à Copa América, seria injusto não reconhecê-lo como o melhor do mundo”, afirmou o argentino em entrevista ao canal argentino TyCSports. Lautaro foi campeão do mundo com a Argentina em 2022 e, na última temporada europeia, foi eleito o melhor jogador do Italiano. O atacante argentino foi artilheiro da competição com 24 gols e sagrou-se campeão com o Inter de Milão.

Outro astro do futebol, Cristiano Ronaldo também deu sua opinião sobre a premiação no último mês.

“Na minha opinião, Mbappé pode ser o próximo vencedor da Bola de Ouro para os próximos anos”, revelou o jogador em seu canal de YouTube.

Mesmo não estando na lista dos craques argentino e português, Vinícius Júnior é apontado como o grande favorito ao prêmio. O prêmio Bola de Ouro é concedido pela revista francesa France Football e o grande vencedor vai ser revelado no dia 28 de outubro.

