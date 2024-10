Mundo Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros

Cada país levou para casa 95 prisioneiros. Foto: Ministério da Defesa da Rússia

Os governos da Rússia e a Ucrânia realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra nesta sexta-feira (18). Cada país levou para casa 95 prisioneiros em um acordo em que os Emirados Árabes Unidos atuaram como mediadores.

O Ministério da Defesa da Rússia escreveu em uma publicação no Telegram que os militares russos que regressavam foram submetidos a exames médicos na Bielorrússia, um dos aliados mais próximos da Rússia na guerra que já dura mais de dois anos e meio.

Um vídeo postado na conta do Telegram do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mostrou homens, alguns envoltos na bandeira ucraniana azul e amarela, saindo de um ônibus bem depois do anoitecer e sendo abraçados por parentes. Já um vídeo militar russo mostrou soldados sorridentes embarcando em ônibus.

“Cada vez que a Ucrânia resgata o seu povo do cativeiro russo, aproximamo-nos do dia em que a liberdade será devolvida a todos os que estão no cativeiro russo”, escreveu Zelensky.

O presidente ucraniano disse que os prisioneiros libertados serviram em várias frentes, incluindo alguns que defenderam a cidade portuária de Mariupol durante quase três meses em 2022. A imprensa ucraniana afirma que entre os repatriados estava o jornalista ucraniano e defensor dos direitos humanos Maksym Butkevych, condenado por um tribunal russo por disparar contra forças russas.

O órgão que coordena os assuntos dos prisioneiros de guerra disse que 48 dos repatriados foram condenados pelo sistema judicial russo. Dmytro Lubinets, comissário do parlamento ucraniano para os direitos humanos, informou que a libertação foi a 58ª desde o início da guerra e elevou para 3.767 o número total de prisioneiros que regressaram a casa.

Um grupo privado russo que afirma zelar pelos interesses dos prisioneiros de guerra publicou uma lista de repatriados e disse que a maioria deles foi capturada na região de Kursk, onde as forças ucranianas realizaram uma incursão em agosto.

Nas suas observações, Zelensky voltou a referir-se aos soldados dessa operação que “reabastecem o fundo de troca”, significando a captura de prisioneiros russos para serem usados ​​como moeda de troca.

As forças ucranianas permanecem em Kursk, embora os militares russos afirmem que as suas forças recuperaram parte do território capturado. Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, divulgada pela mídia estatal, disse que esta foi a nona instância de mediação do Estado do Golfo na guerra. A última troca de prisioneiros conhecida – envolvendo 103 prisioneiros de cada lado – ocorreu em setembro. As informações são da CNN Brasil.

