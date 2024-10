Grêmio Inter e Grêmio se enfrentam no clássico 443 neste sábado, no Beira-Rio; acompanhe na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Inter e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebe o Grêmio neste sábado (19), às 16h, no estádio Beira-Rio. A partida acontece pela 30° rodada, segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Acompanhe na Rádio Grenal

O Gre-Nal válido pelo primeiro turno da competição ocorreu no estádio Couto Pereira, em Curitiba, enquanto o Rio Grande do Sul foi afetada pelas enchentes e os estádios estavam interditados. Na ocasião, o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0. Em 2024, o Colorado venceu todos os clássicos disputados.

Inter

Com nove partidas de invencibilidade, o Colorado tem o desejo que subir na tabela para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Atualmente, ocupa a sétima posição do Brasileirão com 46 pontos. Fernando relatou ainda sentir dores e vai iniciar no banco de reservas e Rogel, pode nem ficar a disposição. Além deles, Roger Machado não poderá contar com Gabriel Mercado e Ivan, ambos lesionados, e Thiago Maia suspenso.

Borré, Bruno Gomes, Fernando, Renê e Wanderson estão pendurados e caso sejam advertidos, ficarão fora da próxima partida do Colorado.

Escalação: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Grêmio

O clube vem de derrota contra o Atlético-MG na última rodada, jogo atrasado que ocorreu durante a data FIFA. O Grêmio está na 12° posição, com 35 pontos, apenas quatro a mais que o Athletico-PR, que da inicio a zona de rebaixamento. Uma vitória Tricolor o distanciaria da zona de perigo do campeonato e poderia brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

Com desfalque de última hora do zagueiro Kannemann, Rodrigo Ely e Jemerson vão compor a zaga inicial. O técnico Renato Portaluppi tem a volta Villasanti, que ficou fora do último jogo devido a data FIFA, e João Pedro, que estava suspenso contra o Galo.

Diego Costa, Dodi e Du Queiroz estão pendurados.

Escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (Fifa/RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

2024-10-19