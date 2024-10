Futebol Em vídeo, Neymar chora ao falar sobre retorno ao futebol: “A coisa que mais amo”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

O craque brasileiro será relacionado para a partida do Al-Hilal diante do Al-Ain.

Neymar publicou um vídeo onde chora ao comentar o retorno ao futebol. “A coisa que mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe, é mais um dia de sofrimento”, diz o atleta.

Após um ano sem entrar em campo por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar está de volta. O craque brasileiro será relacionado para a partida do Al-Hilal diante do Al-Ain, pela segunda rodada da Champions League da Ásia, na próxima segunda-feira (21).

No vídeo, Neymar afirma que, sobre seu afastamento, “a solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que iria passar o Pelé em gols pela Seleção Brasileira. Eu tava num momento muito maravilhoso na minha vida por causa desse objetivo”.

O vídeo tem depoimentos de ex-atletas como Zico e Taffarel. Há cenas com o momento da lesão, em partida pela Seleção Brasileira contra Uruguai, em 2023, e uma dolorosa recuperação. Neymar começará o jogo contra o Al-Ain no banco de reservas. O Al-Hilal é líder tanto na Champions da Ásia quanto no Campeonato Árabe.

A Seleção Brasileira enviou representantes ao Al-Hilal para acompanhar o retorno do atacante ao futebol. Exista a intenção em relacioná-los nos próximos jogos do Brasil, pelas Eliminatórias, em novembro. Neymar completa um ano afastado dos gramados por conta de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, que aconteceu no dia 17 de outubro de 2023, em jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

