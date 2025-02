Mundo Meta faz demissão em massa de quase 4 mil funcionários em todo o mundo

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Ainda não se sabe se o escritório do Brasil será afetado pela medida. Foto: Bloomberg

Cerca de 4 mil funcionários da Meta, gigante de tecnologia de Mark Zuckerberg, foram demitidos nesta segunda-feira (10) após um aviso do próprio CEO de que 2025 seria um “ano intenso”. Os cortes foram realizados por email em escritórios de todo o mundo, segundo a agência de notícias Reuters. Ainda não se sabe se o escritório do Brasil será afetado pela medida.

Em janeiro, Zuckerberg anunciou que cortaria cerca de 5% de seus funcionários com “menor desempenho”. Alguns destes funcionários, no entanto, seriam substituídos. Como a empresa tem cerca de 72 mil pessoas trabalhando em todo o mundo, as demissões atingiriam aproximadamente 3.600 pessoas.

De acordo com um memorando, funcionários desligados da empresa receberiam o comunicado por email e perderiam seus acessos aos sistemas da empresa em até uma hora após o aviso. Funcionários da União Europeia não devem ser atingidos pela demissão em massa em um primeiro momento por conta de leis trabalhistas do bloco.

A chefe de pessoal da Meta também teria informado que funcionários na Alemanha, França, Itália e Holanda estarão isentos dos cortes “devido a regulamentações locais”, enquanto as notificações aos demitidos em vários países de Europa, Ásia e África seriam enviadas entre 11 e 18 de fevereiro.

O corte acontece depois que Zuckerberg anunciou que equipes de checagem de conteúdo seriam eliminadas do Facebook, para que as publicações na rede social pudessem ser mais alinhadas com o que considera um movimento de “liberdade de expressão”. Na prática, a medida pode aumentar conteúdos que contenham desinformação e discurso de ódio.

Ainda, em uma reunião com os funcionários na última semana, que teve seu conteúdo vazado para a imprensa, Zuckerberg afirmou que 2025 seria um ano intenso para a empresa. Após o conteúdo da conversa ser vazado, a Meta afirmou que funcionários envolvidos seriam demitidos da companhia. Anteriormente, o dono do Facebook também havia anunciado que cortes por performance seriam realizados em fevereiro.

“Será um ano intenso, então apertem os cintos”, afirmou Zuckerberg na reunião. “Temos muito a fazer e estou animado com isso”.

Ao mesmo tempo, outro memorando da empresa visto pela Reuters afirmou que a Meta iniciaria um processo de contratação de funcionários especializados em aprendizado de máquinas e outras áreas relacionadas ao desenvolvimento de produtos de inteligência artificial (IA).

No comunicado, Zuckerberg ressaltou que a Meta tem, agora, um foco em “desenvolver algumas das tecnologias mais importantes do mundo. IA, óculos como a próxima plataforma de computação e o futuro da rede social”. (Estadão Conteúdo)

