Mundo Palestinos não serão autorizados a retornar, diz Trump sobre plano de reconstrução da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trump anteriormente sugeriu que a população de Gaza fosse relocada para a Jordânia e Egito. Foto: Reprodução Trump anteriormente sugeriu que a população de Gaza fosse relocada para a Jordânia e Egito. (Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os quase dois milhões de palestinos que ele quer deslocar da Faixa de Gaza não seriam permitidos a retornar ao território sob seu plano hipotético de reconstruí-lo.

Em um trecho de uma entrevista ao canal Fox News programada para ir ao ar nesta segunda-feira (10), à noite, Trump elaborou sobre sua recente proposta para uma tomada liderada pelos americanos de Gaza.

Perguntado se os palestinos que seriam removidos do território enquanto ele é limpo teriam o direito de eventualmente retornar à sua pátria, ele disse: “Não, eles não teriam. Porque eles vão ter moradias muito melhores — em outras palavras, estou falando sobre construir um lugar permanente para eles.”

A noção de Trump de que os EUA tomem Gaza e reassentem sua população tem recebido ampla condenação internacional, com alguns críticos comparando-a a limpeza étnica. A deportação forçada ou transferência de uma população civil é uma violação do direito internacional e um crime de guerra, segundo especialistas.

Trump anteriormente sugeriu que a população de Gaza fosse relocada para a Jordânia e Egito, uma ideia que ambos os países prontamente rejeitaram. Mas na entrevista Trump disse, “Eu acho que eu poderia fazer um acordo” com a Jordânia e Egito.

O mandatário reiterou sua proposta para os Estados Unidos tomarem Gaza, dizendo a repórteres no Air Force One, o avião presidencial americano, que a faixa de terra era “um grande espaço imobiliário” que os Estados Unidos “vão possuir.”

Os comentários mais recentes de Trump adicionaram ainda mais confusão em torno da proposta, que ele anunciou pela primeira vez na semana passada em uma coletiva de imprensa na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

Oficiais de topo na administração Trump tentaram minimizar os comentários do presidente um dia após ele anunciar a ideia pela primeira vez. Eles insistiram que o republicano não se comprometeu em enviar tropas americanas para Gaza e que qualquer realocação de palestinos seria temporária.

Mas no domingo (9), enquanto Trump estava viajando para assistir ao Super Bowl em Nova Orleans, ele levantou a proposta novamente.

“Não haverá ninguém lá,” disse Trump no Air Force One segundo as gravações. “Hamas não estará lá. Nós vamos construir [moradias] com ajuda de outros países muito ricos no Oriente Médio; eles estarão construindo alguns locais belíssimos para as pessoas, os palestinos, morarem,” ele disse.

Netanyahu, em uma reunião de seu gabinete no domingo quando retornou dos EUA, elogiou a visão de Trump para a região após a guerra. “Existem oportunidades para possibilidades que eu acho que nunca sonhamos, ou pelo menos alguns meses atrás não pareciam possíveis — mas são possíveis,” ele disse.

“O presidente Trump veio com uma visão completamente diferente,” para o futuro de Gaza, disse Netanyahu, “muito melhor para o Estado de Israel, uma visão revolucionária e criativa, sobre a qual estamos discutindo. Ele está muito determinado a realizá-la.”

Quando Trump introduziu a proposta na Casa Branca na semana passada, sua administração não havia feito nem mesmo o planejamento mais básico para examinar a viabilidade da ideia, segundo pessoas com conhecimento das discussões. Isso envolveria deslocar dois milhões de palestinos de Gaza.

Na coletiva de imprensa ao lado de Netanyahu, Trump disse que os Estados Unidos assumiriam a Faixa de Gaza, “e nós trabalharemos lá também.” Ele disse que os EUA seriam responsáveis por se desfazer de munições não detonadas e reconstruir Gaza, transformando-o no que ele chamou de “a Riviera do Oriente Médio.”

A proposta inicial de Trump provocou uma rápida rejeição da Arábia Saudita, um importante aliado do país na região, e provocou raiva em países próximos, incluindo a Jordânia , que já abrigam milhões de refugiados palestinos. O líder da Jordânia, o rei Abdullah II, deve se encontrar com o presidente em Washington na terça-feira.

O plano para a Faixa também foi recebido com alarme imediato pela ONU e outros que disseram que violaria o direito internacional. “Qualquer deslocamento forçado de pessoas equivale a uma limpeza étnica”, disse o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric quando questionado sobre as propostas do presidente dos EUA.

A repórteres no domingo, Trump disse que consideraria permitir que alguns palestinos se estabelecessem nos Estados Unidos caso a caso.

“É estranho, no momento, estar em um período em que a arte de governar parece ter sido substituída pela arte imobiliária”, disse Tom Fletcher, chefe humanitário da ONU, falando em uma entrevista no domingo, depois de visitar o território palestino ocupado. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/palestinos-nao-serao-autorizados-a-retornar-diz-trump-sobre-plano-de-reconstrucao-da-faixa-de-gaza/

Palestinos não serão autorizados a retornar, diz Trump sobre plano de reconstrução da Faixa de Gaza

2025-02-10