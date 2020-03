Notícias Metade das lavouras de milho do Rio Grande do Sul já estão colhidas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Cultura do grão no Estado apresenta boas produtividade e qualidade. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

O milho segue na fase de colheita no Rio Grande do Sul, atingindo 50% das áreas cultivadas já colhidas. De acordo com Informativo Conjuntural divulgado pela Emater/RS-Ascar, conveniada da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), a cultura apresenta boas produtividade e qualidade do grão.

As lavouras no Estado encontram-se 7% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 8% em floração, 18% em enchimento de grãos e 17% maduro, pronto para colher.

A colheita da soja está com 2% das áreas plantadas já colhidas. A cultura está 4% em fase de desenvolvimento vegetativo, 19% em floração, 59% na fase de enchimento de grãos e 16% maduro. As lavouras de arroz, por sua vez, estão se beneficiando das temperaturas quentes e a elevada taxa de radiação solar, associadas à disponibilidade de água para as plantas.

Tais fatores indicam bom rendimento na colheita. A fase é de germinação/desenvolvimento vegetativo em 4% da área com a cultura, em 28% é de floração, 37% em enchimento de grãos, 26% em maturação e 5% foram colhidos.

Feijão

Na região de Soledade, a colheita do feijão primeira safra foi concluída nos cerca de 4,1 mil hectares cultivados. A produtividade média alcançou 1,1 toneladas por hectare. Apesar do período com restrição hídrica em grande parte do ciclo da cultura, a produtividade média final e a qualidade do grão são consideradas satisfatórias.

E o plantio do feijão segunda safra avança na regional de Frederico Westphalen, chegando a 90% da área semeada, prevista em sete mil hectares; 100% das lavouras estão em estágio de germinação e desenvolvimento vegetativo.

(Marcello Campos)

