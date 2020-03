Notícias O Procon divulgou a sua mais recente pesquisa de preços dos remédios nas farmácias de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Levantamento abrange lojas de cinco redes do segmento. (Foto: Divulgação/Procon)

Já está disponível a nova pesquisa de preços de medicamentos do Procon de Porto Alegre. O levantamento abrange cinco redes de farmácias da Capital e os valores de 26 remédios, incluindo os utilizados para tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, entre outras. Confira a pesquisa aqui.

A pesquisa mostra a importância de comparar preços em diversos estabelecimentos antes da compra, já que a variação é expressiva. Um exemplo é a Dipirona de gotas de 20 miligramas. O valor varia de R$1,49 a R$15,68, conforme a farmácia observada. Outro medicamento com diferença de preço significativa é o Jardiance. A caixa com 30 comprimidos de 10 miligramas varia de R$171,40 a R$236,90.

A diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges, ressalta que, todos os meses, a Anvida (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publica uma tabela com os valores máximos que podem ser cobrados por medicamento. A relação está disponível para consulta:

“Orientamos que os consumidores, antes de realizarem a compra, comparem os preços em diferentes redes de farmácias. Também devem estar atentos a possíveis descontos fornecidos por alguns laboratórios, mediante prévio cadastramento”.

Outra dica importante para quem usa medicamentos de uso contínuo para hipertensão, diabetes e asma, por exemplo, é se credenciar no Programa Farmácia Popular neste site. Assim, é possível recebê-los gratuitamente nas farmácias conveniadas. Além disso, existem medicamentos para colesterol, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e anticoncepcionais com descontos de até 90%.

Ligado à SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), o Procon Porto Alegre é o órgão da prefeitura responsável por defender os consumidores da Capital. O atendimento é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, sendo fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações podem ser obtidas na página do órgão na rede social Facebook.

Alimentos

O Procon também está divulgando no site da prefeitura – www.portoalegre.rs.gov.br – uma série de informações para quem precisa compreender melhor os rótulos dos produtos ligados à alimentação. Mas como decifrá-los? São dicas que podem ajudar o consumidor a escolher melhor os itens que leva das gôndolas para a própria mesa.

Segundo a diretora-executiva Fernanda Borges, muitos consumidores têm dificuldades para entender os dados disponíveis nas embalagens. “Há casos em que as letras são realmente muito pequenas ou, ainda, os termos usados são complexos e desconhecidos”, explica. Além disso, há rótulos que confundem pelo uso de conceitos publicitários no lugar de informações nutricionais”.

Um exemplo clássico são termos como sem açúcar adicionado, diet, light ou integral – que nem sempre são interpretados da forma correta: “É essencial estar atento às informações para saber exatamente o que será consumido”, ressalta Fernanda. “Por isso, é de suma importância instrumentalizar as pessoas para que elas possam ser seus próprios ‘fiscais’ no momento da compra.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário