Celebridades “Meu carinho por Bruna jamais irá mudar”, diz Neymar após declarar torcida contra Manu no “BBB20”

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Jogador e a atriz tiveram romance entre idas e vindas Foto: Reprodução Jogador e a atriz tiveram romance entre idas e vindas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neymar e Bruna Marquezine já formaram um casal de amor no passado, e agora eles estão em lados opostos, pelo menos quando o assunto é “Big Brother Brasil”, da TV Globo. O jogador de futebol declarou apoio a Felipe Prior no paredão do reality, enquanto que a atriz declara torcida por Manu Gavassi, sua amiga pessoal.

Nas redes sociais, Bia Coimbra, digital influencer, publicou uma foto ao lado de Manu e Bruna, mostrando estar na torcida pela cantora. Neymar deixou um comentário em tom de brincadeira: “Sigo te amando, mas #TeamPrior”.

