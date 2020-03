Celebridades Luciano Huck e Angélica fazem “vaquinha” e arrecadam R$ 1,5 milhão para doações durante coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Casal sensibilizou a família e amigos para doar verba para as comunidades carentes no Rio de Janeiro Foto: Instagram/angelicaksy Casal sensibilizou a família e amigos para doar verba para as comunidades carentes no Rio de Janeiro. (Foto: Instagram/angelicaksy) Foto: Instagram/angelicaksy

Luciano Huck usou as redes sociais nesta segunda-feira (30) para prestar contas sobre uma “vaquinha” que realizou com a família e amigos. O objetivo era arrecadar fundos para ajudar comunidades carentes no Rio de Janeiro e que são diretamente atingidas pela pandemia do novo coronavírus.

“A solidariedade deve ser mais contagiosa que o vírus. Você pode, faça o mesmo”, escreveu o apresentador do “Caldeirão do Huck”, da TV Globo, na conta oficial dele no Instagram. Ainda de acordo com a publicação, Luciano e Angélica conseguiram arrecadar mais de R$ 1,5 milhão com a família e amigos.

Diversas personalidades comemoraram a ação, como Sandy, Preta Gil, a atriz Bárbara Paz e a apresentadora Astrid Fontenelle. “Estamos focados na rede de empreendedores sociais que atuam em favelas e comunidades, os quais conectamos ao longo dos últimos 20 anos rodando o País”, concluiu Luciano Huck.

