Príncipe Harry e Meghan Markle se despedem de seguidores no Instagram

31 de março de 2020

Ao abrir mão de títulos de alteza real, casal teve que desistir do domínio "sussexroyal" que usavam Foto: Reprodução Ao abrir mão de títulos de alteza real, casal teve que desistir do domínio "sussexroyal" que usavam. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O príncipe Harry, 35, e Meghan Markle, 38, se despediram nesta segunda-feira (30) de seus 11 milhões de seguidores em sua conta do Instagram, Sussexroyal, com uma mensagem na qual falaram sobre o flagelo do coronavírus.

No início de sua nova vida, afastados da família real britânica, eles escreveram que “o mais importante agora é a saúde e o bem-estar de todos no planeta e encontrar soluções para os muitos problemas causados pela pandemia”.

“Não seremos mais vistos aqui”, mas “o trabalho continua”, escreveu o casal, que tenta descobrir como “contribuir da melhor maneira” para as mudanças anunciadas. “Estamos ansiosos para nos reconectar com vocês em breve”, acrescentaram, sem mais detalhes.

Depois de revigorar a monarquia britânica, o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, e sua esposa provocaram uma tempestade anunciando em janeiro que desejavam se retirar da linha de frente dos deveres da coroa.

A partir de 31 de março, não poderão mais usar os títulos de alteza real ou representar oficialmente a rainha; no entanto, poderão viver longe do rigor imposto pelas obrigações monárquicas e ganhar a vida por eles mesmos. Eles também tiveram que desistir do domínio “sussexroyal”, que usavam até agora no Instagram e em seu site.

Depois de passarem um tempo no Canadá, o príncipe e sexto na sucessão ao trono e sua esposa se mudaram para a Califórnia na semana passada, onde a atriz americana tem uma grande rede de contatos e onde vive sua mãe, Doria.

