Porto Alegre “Meu playground era o Parque da Redenção”, diz Hamilton Mourão ao comentar os 250 anos de Porto Alegre

Por Marcelo Warth Neto | 20 de março de 2022

Em visita à Rede Pampa, Mourão lembrou que nasceu no bairro Moinhos de Vento e, ainda pequeno, foi morar na Cidade Baixa

Ao comentar sobre os 250 anos de Porto Alegre, que serão celebrados no próximo sábado (26), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que tem a “sensação de voltar para casa” quando está na cidade.

O general gaúcho lembrou que nasceu no bairro Moinhos de Vento e, ainda pequeno, foi morar na Cidade Baixa, que, segundo ele, “está no seu coração”. “Meu playground era o Parque da Redenção”, afirmou Mourão durante visita à Rede Pampa na última sexta-feira (18). O vice-presidente estudou no Colégio Militar da Capital.

Pré-candidato do Republicanos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Mourão disse que decidiu concorrer a esse cargo para buscar resolver os problemas do Estado. “O senador é uma linha auxiliar ao governo do Estado”, destacou.

Em entrevista ao jornal O Sul, o general declarou que ele e o seu partido ainda não decidiram qual candidato apoiarão para o governo gaúcho. “Essa questão ainda está em estudo porque nós temos hoje dois candidatos no nosso campo, que é o ministro Onyx [Lorenzoni] e o senador [Luis Carlos] Heinze. O ideal seria que eles se unissem. Nós estamos aguardando ainda uma definição. Temos tempo para isso. Por enquanto, o Republicanos está buscando trabalhar para uma união dos partidos que compõem a base de Bolsonaro no Estado”, disse o vice-presidente. (Marcelo Warth)

