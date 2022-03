Polícia Homem é preso após atear fogo na casa da ex-companheira no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O criminoso foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Vacaria Foto: PRF/Divulgação O criminoso foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Vacaria. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de sábado (19), em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, um homem que invadiu e ateou fogo na casa da ex-companheira em Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Após troca de informações com a Brigada Militar, os policiais rodoviários abordaram um Fusion que transitava pela BR-116. O motorista, de 28 anos, natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, estava sendo procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha.

Horas antes da prisão, ele havia incendiado a residência da ex-companheira. O fogo foi apagado, e a mulher passa bem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia