Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

A Rússia deve enviar 400 mil doses do imunizante ao México em poucos dias Foto: Divulgação A Rússia deve enviar 400 mil doses do imunizante ao México em poucos dias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Cofepris (Comissão de Proteção Contra Riscos Sanitários) do México, que regulamenta o uso de medicamentos no país, autorizou o uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19.

“A Cofepris acaba de conceder autorização para o uso emergencial da vacina Sputnik V”, anunciou Hugo López Gatell, subsecretário de Saúde e estrategista contra a pandemia, em entrevista coletiva na terça-feira (02).

Uma vez autorizado o uso da Sputnik V, os russos têm o compromisso de enviar 400 mil doses ao México em poucos dias, que serão aplicadas em 200 mil pessoas por tratar-se de uma fórmula que necessita duas aplicações.

A aprovação da vacina no México ocorreu no mesmo dia em que a revista The Lancet publicou estudos que mostram que a Sputnik V tem uma eficácia de 91,6% contra a Covid-19.

