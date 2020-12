México e Chile são os primeiros países latino-americanos a vacinarem as suas populações contra o coronavírus

A primeira dose na América Latina foi aplicada na Cidade do México. (Foto: Reprodução)

O México e o Chile iniciaram a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (24). Os dois países estão aplicando o imunizante desenvolvido em conjunto pela Pfizer e BioNTech.

A primeira dose na América Latina foi aplicada em Maria Irene Ramirez, de 59 anos, chefe de enfermagem da UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Geral Ruben Leñero, na Cidade do México. “Estou um pouco nervosa, mas muito feliz. É o melhor presente que pude receber em 2020, me dá mais segurança e mais coragem para continuar na guerra contra um inimigo invisível. Temos medo, mas devemos continuar”, disse ela antes de ser vacinada.