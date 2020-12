Além da questão da pescaria nos mares britânicos, outro tema que dificultou um entendimento foram as garantias de que o Reino Unido não vai alterar suas regras ambientais ou de direito do trabalho nem subsidiar suas empresas, o que daria a elas uma vantagem que as concorrentes do continente não têm.

As cláusulas vão permitir a continuidade do comércio entre as duas partes. “Finalmente, conseguimos concordar. Foi um caminho longo e tortuoso. É um acordo justo e balanceado, e é a coisa certa e responsável a se fazer para ambos os lados”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista coletiva. O acordo começará a valer no dia 1º de janeiro.

Os britânicos votaram para sair da União Europeia há quatro anos e meio. Formalmente, o Reino Unido já estava fora do bloco desde o dia 31 de janeiro, mas havia a previsão de um período de transição até o fim de 2020 em que o Reino Unido seguiu obedecendo as regras e regulamentações de comércio da União Europeia, assim como manteve as tarifas comerciais do bloco. Depois disso, passa a ser um “terceiro país”, mas um parceiro confiável, disse Leyen.