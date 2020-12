Inter Com Lomba suspenso, Danilo Fernandes volta ao time titular após 5 meses

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 24 de dezembro de 2020

O técnico Abel Braga não poderá contar com o goleiro Marcelo Lomba no último compromisso de 2020. Com o titular suspenso após o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, quem volta a atuar após 5 meses é Danilo Fernandes. Danilo será titular na partida contra o Bahia, pela 27° rodada, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (27).

O goleiro não entra em campo desde o dia 25 de julho, no empate do Inter em 1 a 1 com o Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho. Desde então, Lomba foi titular em todas as partidas do colorado. E portanto, o substituto de Lomba conviveu apenas com o ostracismo do banco de reservas.

Em 2020, Danilo atuou apenas em 3 jogos, sofrendo 2 gols. Já Lomba, somou 53 jogos, com 44 gols sofridos, uma média de 0,83 gols por jogo.

Marcelo Lomba é o titular da posição e dentro do clube não se é pensado em reforços em 2021. Já que hoje, o Inter conta com quatro goleiros no grupo. Dois deles são jovens com grande potencial na avaliação interna: Daniel e Keiller. Além destes, há Emerson Júnior goleiro campeão da Copinha deste ano, que também tem treinado com o profissional. Contratado do Sport em 2016, Danilo foi titular absoluto da meta colorada até sofrer uma grave lesão no ombro direito, em agosto de 2018. Na ocasião, Lomba assumiu a posição e não a largou mais. O Inter enfrenta o Bahia neste domingo, às 16h, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Colorado é quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

