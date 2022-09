Mundo México registra forte terremoto na costa do Pacífico no dia em que lembrava dois grandes tremores

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Centenas de pessoas evacuaram os prédios após alerta sísmico soar. (Foto: Reprodução)

Autoridades mexicanas confirmaram a primeira morte no terremoto registrado na segunda-feira (19), no país. O tremor de magnitude 7,4 graus foi registrado na costa do Pacífico do México, segundo o Serviço Sismológico Nacional (SSN), que inicialmente informou ter sido de 6,8 graus. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para a capital, Cidade do México, mas retirado logo em seguida.

Os alarmes para o novo terremoto foram acionados menos de uma hora depois que uma simulação de tremor em todo o país lembrou o aniversário de dois grandes terremotos que ocorreram na mesma data em 1985 e 2017. Os dois são considerados os mais destruidores da história recente do México. Todos os anos o país faz a simulação para marcar os aniversários.

No Twitter, o Serviço Sismológico relatou que o epicentro do sismo se localizou 59 km ao sul de Coalcoman, no Estado de Michoacán, na costa do Pacífico. O tremor ativou o alerta sísmico, que soa um minuto antes da ocorrência do fenômeno, provocando cenas de pânico em diversos setores da capital, de 9,2 milhões de habitantes. Ele também foi sentido em vários Estados.

Em 19 de setembro de 1985, ocorreu o terremoto mais devastador da história recente do país com mais de 10 mil mortos e, em 2017, o tremor se repetiu, tirando mais de 360 vidas, a maioria delas na capital.

