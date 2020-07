México se torna o terceiro país do mundo em número de mortes por coronavírus

Os Estados Unidos seguem na liderança do ranking de mortes por coronavírus. (Foto: Reprodução)

O México se tornou, na quinta-feira (30), o terceiro país do mundo em número de óbitos por Covid-19, ao alcançar a marca de 46 mil vítimas fatais. Com esse registro, o país, de 128,8 milhões de habitantes, superou o Reino Unido.

Contudo, a taxa de mortalidade da doença no Reino Unido segue sendo superior, com 677,59 falecimentos para cada 1 milhão de habitantes, contra 351,82 no México, que registra cerca de 420 mil casos confirmados da doença.

Os Estados Unidos seguem na liderança do ranking de mortes por coronavírus em números absolutos (cerca de 152 mil), seguidos pelo Brasil, com mais de 91,2 mil.