Política Bolsonaro cumpre agenda no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Presidente inaugura unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Bagé Foto: Marcos Corrêa/PR Presidente inaugura unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31). Pela manhã, ele desembarca em Bagé, na Região da Campanha.

No município gaúcho, Bolsonaro inaugura, por volta das 15h, unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Antes, o presidente visita a primeira escola cívico-militar em operação no Estado e o 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

Devido à pandemia de coronavírus, durante toda a programação haverá restrição à circulação de pessoas. Recuperado da Covid-19 desde o último fim de semana, Bolsonaro viajou na quinta-feira (30) para o Piauí e a Bahia.

