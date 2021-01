Música Michel Teló e Thais Fersoza notam lado artístico de filhos, Melinda e Teodoro: “Despertando”

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O casal comentou a veia artística dos filhos, Melinda, de 4 anos, e Teodoro, de 3 anos Foto: Instagram/Michel Teló O casal comentou a veia artística dos filhos, Melinda, de 4 anos, e Teodoro, de 3 anos. (Foto: Instagram/Michel Teló) Foto: Instagram/Michel Teló

Michel Teló e Thais Fersoza contaram detalhes da relação dos dois filhos do casal, Melinda, de 4 anos, e Teodoro, de 3, com a música e também recordaram o começo do relacionamento durante participação no “Altas Horas” de sábado (09).

Questionados por Serginho Groisman sobre a musicalidade dos pequenos, Thais explicou que os herdeiros são fãs de carteirinha de uma banda já extinta. “Eles gostam muito dos Beatles, é a paixão deles”, apontou a youtuber.

Recentemente, a filha mais velha dos dois até fez um “dueto” de um hit da banda britânica com participante do “The Voice Brasil”. Segundo a artista, tal identificação começou graças a uma animação. “Eles assistem um desenho que o tema são os Beatles, cantam todas as músicas e gostam muito. O Michel brinca que conhecem mais dos Beatles do que a gente”, disse Thais.

Outro fator decisivo, na opinião da artista, foi a ligação de Teló com a música. “Eles cresceram vendo o Michel tocando sanfona, viola, violão, cantando…”, aponta a carioca. O sertanejo concordou com a mulher e recordou sua própria experiência na infância. “É natural, passam o dia cantando e algum momento desperta aquela coisa de ‘é isso que eu quero’. Para mim foi quando eu cantei no colégio pela primeira vez, com 7 anos de idade”, disse o músico, cuja emocionante apresentação na final do “The Voice Brasil ” foi dedicada à família.

A atriz ainda percebeu que, com o passar dos anos, os filhos começaram a pedir para terem mais música em suas rotinas. “O legal é que hoje em dia, eles solicitam. A Melinda chega para o Michel e fala: ‘pai, vamos fazer um show?’ A gente sente o que vem vindo deles”, disse Thais, que não tem planos de aumentar a família. “É o que eles veem, então vai despertando neles essa vontade também”, acrescentou Teló.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música