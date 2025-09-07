Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-primeira-dama enviou áudio para divulgação em manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução Ex-primeira-dama enviou áudio para divulgação em manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro atacou neste domingo (7) o Supremo Tribunal Federal (STF) e, sem citar nomes, chamou ministros da corte de perversos, tiranos e injustos.

Às vésperas do julgamento do marido pela trama golpista, ela enviou áudio para divulgação em manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Movidos por vingança, autoridades perversas prenderam inocentes, crianças foram levadas para um campo de detenção montado na Polícia Federal. Idosas foram presas por causa do 8 de janeiro, estão sendo espancadas na cadeia”, diz Michele no áudio.

A ex-primeira-dama está em São Paulo e deve participar do ato bolsonarista na avenida Paulista, na tarde deste domingo.

“Ministros, vocês prometeram cumprir as leis e defenderem a nossa constituição. Ela está sendo rasgada diariamente, injustiças são cometidas por alguns poucos do vosso meio que se dizem juízes, mas agem como tiranos.”

A ex-primeira-dama classificou ainda o julgamento da trama golpista como “uma grande peça teatral com o enredo de perseguição e ilegalidades”.

Em Brasília, apoiadores de Bolsonaro promoveram na manhã deste domingo uma manifestação com críticas a Lula (PT) e ao Judiciário, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Eles portavam cartazes defendendo a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, articulação que ganhou força no Congresso na última semana.

A manifestação ocorre em contraponto à parada de 7 de Setembro, que reuniu autoridades na Esplanada dos Ministérios. Os manifestantes carregaram faixas criticando o que chamam de “ditadura da toga” e pedindo anistia.

“Quero deixar recado bem claro pra Alexandre de Moraes e Lula, os dias de vocês estão se acabando. Vocês não vão permanecer sendo corruptos, imundos e ditadores que vocês são. O povo brasileiro vai vencer essa guerra, porque é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, disse o deputado Zé trovão (PL).

Já a deputada Bia Kicis (PL-DF) aproveitou sua fala para criticar a iniciativa do governo petista de exaltar a soberania. Ela classificou o desfile militar de 7 de Setembro de um desfile de comunistas.

O público gritava “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Um dos discursos mais inflamados foi do advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho, que acertou sua filiação ao Novo para disputar o Senado pelo Distrito Federal. Ele chamou Moraes de criminoso e disse que o destino do ministro do STF é a cadeia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/michelle-ataca-o-supremo-e-chama-ministros-de-tiranos-as-vesperas-do-julgamento-de-bolsonaro/

Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

2025-09-07