Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ex-primeira-dama enviou áudio para divulgação em manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução
Ex-primeira-dama enviou áudio para divulgação em manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro atacou neste domingo (7) o Supremo Tribunal Federal (STF) e, sem citar nomes, chamou ministros da corte de perversos, tiranos e injustos.

Às vésperas do julgamento do marido pela trama golpista, ela enviou áudio para divulgação em manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Movidos por vingança, autoridades perversas prenderam inocentes, crianças foram levadas para um campo de detenção montado na Polícia Federal. Idosas foram presas por causa do 8 de janeiro, estão sendo espancadas na cadeia”, diz Michele no áudio.

A ex-primeira-dama está em São Paulo e deve participar do ato bolsonarista na avenida Paulista, na tarde deste domingo.

“Ministros, vocês prometeram cumprir as leis e defenderem a nossa constituição. Ela está sendo rasgada diariamente, injustiças são cometidas por alguns poucos do vosso meio que se dizem juízes, mas agem como tiranos.”

A ex-primeira-dama classificou ainda o julgamento da trama golpista como “uma grande peça teatral com o enredo de perseguição e ilegalidades”.

Em Brasília, apoiadores de Bolsonaro promoveram na manhã deste domingo uma manifestação com críticas a Lula (PT) e ao Judiciário, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Eles portavam cartazes defendendo a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, articulação que ganhou força no Congresso na última semana.

A manifestação ocorre em contraponto à parada de 7 de Setembro, que reuniu autoridades na Esplanada dos Ministérios. Os manifestantes carregaram faixas criticando o que chamam de “ditadura da toga” e pedindo anistia.

“Quero deixar recado bem claro pra Alexandre de Moraes e Lula, os dias de vocês estão se acabando. Vocês não vão permanecer sendo corruptos, imundos e ditadores que vocês são. O povo brasileiro vai vencer essa guerra, porque é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, disse o deputado Zé trovão (PL).

Já a deputada Bia Kicis (PL-DF) aproveitou sua fala para criticar a iniciativa do governo petista de exaltar a soberania. Ela classificou o desfile militar de 7 de Setembro de um desfile de comunistas.

O público gritava “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Um dos discursos mais inflamados foi do advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho, que acertou sua filiação ao Novo para disputar o Senado pelo Distrito Federal. Ele chamou Moraes de criminoso e disse que o destino do ministro do STF é a cadeia.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presidente da Câmara dos Deputados defende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
https://www.osul.com.br/michelle-ataca-o-supremo-e-chama-ministros-de-tiranos-as-vesperas-do-julgamento-de-bolsonaro/ Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Política Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária
Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Economia Trabalhadores que recebem salários acima de R$ 6 mil pagam mais Imposto de Renda do que milionários
Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Pode te interessar

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil

Brasil Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em capitais no 7 de Setembro para pedir anistia

Brasil Aliados de Lula temem que a aliança que partidos do centrão costuram em torno de uma candidatura de direita para 2026 prejudique a pauta do governo até o fim do mandato