Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

O discurso ocorre em meio às negociações em Brasília sobre a possibilidade de votação de uma proposta de anistia relacionada aos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Foto: Reprodução O discurso ocorre em meio às negociações em Brasília sobre a possibilidade de votação de uma proposta de anistia relacionada aos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgou neste domingo (7) um vídeo em suas redes sociais em que defende o equilíbrio e a pacificação do país. A publicação faz referência às celebrações do Dia da Independência.

“Todo mundo conhece o grito que marcou a nossa história. Mas, hoje, num Brasil tão dividido, qual é o verdadeiro grito de independência que a gente precisa dar? A verdadeira independência é ter equilíbrio”, disse Motta na gravação.

De acordo com o parlamentar, o equilíbrio é essencial para que sejam acolhidas boas ideias, independentemente de onde elas venham — da esquerda, da direita ou do centro. Ele ressaltou que o Brasil vive um momento de forte polarização política e social.

“Em um país que mais parece um campo de batalha, ter independência é escolher não lutar uma guerra de narrativas, mas sim trabalhar para entregar resultados”, afirmou o presidente da Câmara.

O discurso ocorre em meio às negociações em Brasília sobre a possibilidade de votação de uma proposta de anistia relacionada aos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve na capital federal para tentar convencer Motta a pautar o tema no plenário.

Ainda não há consenso sobre o conteúdo do texto que poderia ser votado. Entre os principais pontos em discussão está o alcance da anistia. Setores do Congresso defendem que ela seja restrita às pessoas já condenadas pelos ataques às sedes dos Três Poderes. Outros grupos, no entanto, querem que a medida também contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados que ainda respondem a processos no Supremo Tribunal Federal (STF).

A sinalização de Motta de que busca diálogo e pacificação é vista como um gesto político no contexto das pressões para que a Câmara avance no debate sobre o tema. Aliados de Bolsonaro defendem uma anistia mais ampla, enquanto partidos da oposição ao ex-presidente se mobilizam para restringir o alcance da medida.

Nesse cenário, o vídeo divulgado pelo presidente da Câmara funciona como um posicionamento simbólico em meio às disputas que devem marcar as próximas semanas no Congresso. A pacificação, defendida por Motta, terá de enfrentar o desafio das negociações políticas em um ambiente que permanece dividido.

