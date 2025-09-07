Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Alguns carregam faixas com inscrições “Fim da ditadura do STF”.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O senador Flávio Bolsonaro, filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou à concentração do ato bolsonarista convocado para este domingo (7), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio diz, vestindo uma camiseta com o rosto de seu pai e a frase “Bolsonaro 2026”, que o grupo vai “mostrar pro mundo que defende a liberdade”. Os manifestantes exibem bandeiras dos Estados Unidos e faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais cedo, o senador usou um vídeo de Bolsonaro para convocar apoiadores para o ato. “Presidente Bolsonaro convocando para o 7/Set”, escreveu na primeira linha da publicação. Em baixo, anotou: “o vídeo é do ano passado”. As publicações dos filhos do ex-presidente, usando suas imagens e falas, foram pivô da ordem de prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

Alguns carregam faixas com inscrições “Fim da ditadura do STF”; “Senadores omissos, + moral e – moraes”; “anistia já”; “fora Moraes”; e “fora Lula”. Aliados de Bolsonaro carregam, em meio a bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos.

