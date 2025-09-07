Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Autoridade Aeroportuária de Israel informou que decolagens e pousos foram interrompidos. Foto: Reprodução Autoridade Aeroportuária de Israel informou que decolagens e pousos foram interrompidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Autoridade Aeroportuária de Israel disse no domingo (7) que um drone lançado do Iêmen atingiu o saguão de desembarque do Aeroporto Ramon, perto da cidade de Eilat, no Mar Vermelho.

A empresa informou que as decolagens e pousos no aeroporto foram interrompidos, enquanto trabalha para restaurar as operações normais o mais rápido possível.

O exército israelense disse que estava investigando a queda de um drone que foi lançado do Iêmen e caiu na área do aeroporto.

O exército israelense afirmou que o incidente estava sob análise, sem fornecer detalhes sobre o impacto. Não especificou se o drone caiu após ser interceptado ou se foi um impacto direto

O aeroporto localizado perto da cidade turística de Eilat, na fronteira com a Jordânia e o Egito, opera principalmente voos domésticos.

Os Houthis apoiados pelo Irã têm lançado mísseis e drones milhares de quilômetros ao norte, em direção a Israel, no que o grupo diz serem atos de solidariedade aos palestinos.

Israel retaliou bombardeando áreas do Iêmen controladas pelos houthis, incluindo o importante porto de Hodeidah. O ataque mais recente matou altos funcionários houthis, incluindo o chefe de governo.

Os Houthis, que controlam as partes mais populosas do Iêmen, também têm atacado embarcações no Mar Vermelho desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/drone-lancado-do-iemen-atinge-aeroporto-em-israel/

Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel

2025-09-07