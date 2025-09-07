Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

290 milhões de operações foram realizadas apenas na última sexta-feira Foto: Agência Brasil 290 milhões de operações foram realizadas apenas na última sexta-feira. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Banco Central (BC) informou nesse sábado (6) que o Pix bateu um novo recorde diário de transações. Segundo a autoridade monetária, 290 milhões de operações foram realizadas apenas na última sexta-feira (5). O volume corresponde, ainda de acordo com o BC, a transações que somam R$ 164,8 bilhões. O montante também é o maior já registrado em único dia.

O recorde anterior de transações havia sido registrado em junho deste ano, com 276,7 milhões operações. À época, segundo o BC, as transações somaram R$ 135,6 bilhões. Em uma nota à imprensa, o BC afirmou que o resultado é “mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”.

A nova marca foi alcançada em meio à ofensiva do governo dos Estados Unidos contra o sistema de pagamentos, lançado pelo Banco Central em novembro de 2020.

Junto do tarifaço aos produtos brasileiros, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação comercial contra o Brasil por supostos ataques e práticas desleais. Entre os alvos da apuração, está o Pix.

Na justificativa da investigação, os EUA afirmam que o Brasil parece estar “envolvido em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando ao favorecimento de serviços desenvolvidos pelo governo”.

Empresas americanas de tecnologia, como Google, Apple e Meta, oferecem serviços digitais de pagamento que competem com o Pix. Em resposta à investigação americana, o Brasil negou que haja qualquer discriminação contra fornecedores de serviços de pagamento digital americanos. No documento, o governo também afirmou que o sistema de pagamentos ampliou a concorrência.

O governo brasileiro destacou que o sistema ampliou a participação dos brasileiros no sistema bancário e foi elogiado por entidades como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

No mesmo dia em que o volume de transações do Pix bateu recorde, o Banco Central anunciou uma série de medidas para aumentar a segurança do sistema financeiro nacional.

O Pix é alvo de uma das ações. Segundo a autoridade monetária, transferências pelo sistema de pagamento serão limitadas quando forem feitas por meio de instituições não autorizadas ou de Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTIs).

Essas instituições são empresas que realizam operações sem ter a devida autorização do BC. Investigações apontam que organizações criminosas utilizaram essas plataformas para lavagem de dinheiro. Segundo o BC, haverá um teto para operações via PIX por meio dessas instituições: R$ 15 mil. O limite também vai valer para TED.

A autoridade monetária afirma que a regra impactará apenas 0,03% do total de contas do sistema financeiro brasileiro. A limitação poderá ser removida quando o participante e seu respectivo PSTI atenderem aos novos processos de controle de segurança.

Além disso, o BC também anunciou a obrigatoriedade de aprovação prévia, pelo BC, para entrada de novas instituições no sistema financeiro, com regras mais rígidas para autorização, e a confirmação de “certificação técnica” para operar no sistema.

