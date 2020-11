Mundo Michelle Bachelet pede investigação independente da morte de João Alberto

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Michelle Bachelet é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Michelle Bachelet é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A alta comissária da ONU (Organização das Nações Unidas) para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades brasileiras que seja investigada de maneira “rápida, completa, independente, imparcial e transparente” a morte de João Alberto Silveira Freitas.

Em comunicado, a porta-voz da alta comissária, Ravina Shamdasani, disse que a morte de João Alberto “é um exemplo extremo, mas infelizmente muito comum, da violência sofrida pelos negros no Brasil”, onde há “persistente discriminação estrutural”. Segundo ela, Bachelet salienta que é preciso apurar se o crime foi motivado por preconceito racial.

A morte ocorreu na noite de quinta-feira (19), véspera do Dia da Consciência Negra, num supermercado Carrefour, em Porto Alegre.

Conforme a porta-voz da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, o racismo, a discriminação e a violência contra afrodescendentes no Brasil “são documentados por dados oficiais, que indicam que o número de vítimas afro-brasileiras de homicídio é desproporcionalmente maior do que outros grupos”.

A porta-voz disse que Michelle Bachelet defende “reformas urgentes de leis” e adoção de ações afirmativas no país. Conforme o comunicado, “as autoridades devem intensificar a educação em direitos humanos, a fim de promover uma melhor compreensão das raízes do racismo, e fazer um maior esforço para incentivar o respeito à diversidade e ao multiculturalismo. Devem ainda promover um conhecimento mais profundo da cultura e história dos afro-brasileiros, bem como da sua contribuição para a sociedade brasileira”.

Desde quinta-feira (19), estão presos os agressores filmados espancando a vítima – um segurança terceirizado do supermercado e um policial militar temporário que estava fora de horário de serviço na PM, ocupado em atividades administrativas e de segurança terceirizado para o Carrefour. Presos em flagrante, eles podem ser enquadrados no crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Nesta terça-feira (24), outra pessoa foi presa, uma fiscal que aparece no vídeo e que teria poder de comando sobre os dois agressores.

