Brasil Michelle Bolsonaro cancela viagem aos Estados Unidos após operação da Polícia Federal contra ex-presidente

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-primeira-dama faria uma turnê junto a senadora Damares por igrejas evangélicas americanas. (Foto: Reprodução/Vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) optou por cancelar sua participação em evento com lideranças conservadoras nos Estados Unidos junto à senadora Damares Alves (Republicanos) nesta semana. A decisão ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de operação da Polícia Federal na semana passada. No dia da ação, a assessoria da senadora afirmou que “nada mudou e a viagem está mantida”.

“Estou em Miami me preparando para os eventos Mulheres Protagonistas. Claro, a nossa ex-primeira-dama não pode vir. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Era mais fácil para mim ter ficado lá. O meu DF também está passando por grandes problemas nestes dias, mas eu decidi vir, porque é neste momento que nós precisamos fortalecer o movimento conservador no Brasil e fora do país”, disse Damares no perfil oficial do congresso no Instagram.

A operação da PF apura a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os investigadores identificaram participação de Jair Bolsonaro em reunião contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) meses antes das eleições de 2022 e na formulação de uma versão de uma minuta golpista que previa a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A PF aplicou medidas restritivas ao antigo chefe do Executivo, como a proibição de deixar o país, de se comunicar com demais investigados, nem por meio de advogados, e a entrega do passaporte.

Turnê nos EUA

Michelle faria uma verdadeira turnê junto a Damares por igrejas evangélicas americanas de vertentes protestantes diferentes entre os dias 12 e 16 deste mês — desde a Igreja Batista à Assembleia de Deus. As duas irão palestrar nas cidades de Orlando (Flórida), Pompano Beach (Flórida), Atlanta (Geórgia) e Boston (Massachusetts).

No site dos eventos, os ingressos para ver as brasileiras variam entre US$ 45 e US$ 95. O valor mais caro é destinado para quem deseja garantir uma entrada antecipada, o livro de Damares e ainda um “meet and greet”, que consiste na oportunidade de conhecer as palestrantes e posar para fotos com elas. Com as taxas, é preciso desembolsar, ao todo, US$ 103 (aproximadamente R$ 506).

Além de Damares, também estarão nos painéis as empresárias fundadoras da “Mulher Protagonista, Fernanda Poleza e Faby Sampaio. Segundo o site da empreitada, a Mulher Protagonista Academy vende eventos e mentorias em uma espécie de “coaching”, que tratam sobre negócios, resiliência e empreendedorismo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/michelle-bolsonaro-cancela-viagem-aos-estados-unidos-apos-operacao-da-policia-federal-contra-ex-presidente/

Michelle Bolsonaro cancela viagem aos Estados Unidos após operação da Polícia Federal contra ex-presidente

2024-02-12