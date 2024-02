Polícia Polícia Rodoviária Federal recupera motocicleta roubada há menos de um mês e prende homem em Canoas

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

A motocicleta foi roubada em janeiro e estava com placa de outro veículo. (Foto: PRF/Divulgação)

Na madrugada desta segunda (12), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma motocicleta roubada que rodava com placa clonada. A ação aconteceu na BR-448, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

Durante ação de fiscalização de embriaguez, os policiais rodoviários federais visualizaram um condutor que abandonou a motocicleta e tentou fugir a pé da barreira policial, mas logo foi alcançado. Além dele não ser habilitado e estar transportando uma passageira, os policiais constataram que a placa de identificação não condizia com a motocicleta utilizada pelo indivíduo e que ela havia sido roubada há menos de um mês em Sapucaia do Sul, com emprego de arma de fogo.

O motorista, um homem de 31 anos de São Leopoldo, que já esteve preso por tráfico de drogas, e que transportava sua afilhada de 15 anos, foi detido e conduzido para a polícia judiciária. Já a motocicleta será restituída ao seu proprietário.

Operação Carnaval

Em meio ao aumento do tráfego rodoviário durante o período de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá sequência a Operação Rodovida Carnaval 2024.

As ações tiveram início às 00h01 de sexta-feira e seguem até as 23h59 de quarta-feira (14). De acordo com a corporação, o objetivo é reduzir o número de acidentes por meio do reforço do efetivo em locais estratégicos.

“O foco será concentrado nos trechos mais movimentados, priorizando os locais e horários com maior ocorrência de acidentes graves e crimes. Durante esse período, serão implementadas medidas para coibir infrações de trânsito, especialmente aquelas que frequentemente resultam em acidentes, como condução sob efeito de álcool, ultrapassagens indevidas e outras condutas que contribuem para o aumento desse índice”, informa a PRF.

A Operação Carnaval é a última etapa da Operação Rodovida, que englobou as operações Natal e Ano Novo da PRF. “Esse conjunto de operações envolve a implementação de medidas coordenadas e colaborativas, com a participação de vários entes governamentais e da sociedade civil ligadas à segurança viária, atuando de forma simultânea e coordenada, visando combinar esforços para diminuir os índices de violência no trânsito e os impactos sociais resultantes”, explica a corporação.

