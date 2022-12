Política Michelle Bolsonaro, Dom Phillips e Bruno Pereira recebem a mesma medalha da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Michelle foi a primeira mulher a receber a honraria. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu a medalha Mérito Legislativo em sessão solene na Câmara dos Deputados na manhã dessa quarta-feira (7). Na mesma cerimônia, foi feita uma homenagem póstuma ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, mortos em junho deste ano durante expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas.

Bruno e Dom visitaram o Lago do Jaburu, uma localidade próxima da Base de Vigilância da Fundação Nacional do Índio (Funai) no rio Ituí, para entrevistar indígenas e ribeirinhos para um livro sobre a Amazônia. Mais tarde, com a expedição praticamente concluída, eles se deslocaram para a comunidade São Rafael, onde fariam uma reunião com um pescador local.

O crime ocorreu no trajeto entre a comunidade e o município de Atalaia do Norte. Após 10 dias de buscas, um dos suspeitos presos pela Polícia Federal (PF) confessou o envolvimento nos assassinatos e indicou a localização dos corpos. Os restos mortais encontrados foram levados a Brasília, periciados e confirmados como pertencentes a Bruno e Dom.

A condecoração, concedida desde 1983, é um reconhecimento a pessoas ou entidades que prestaram serviços relevantes ao Brasil ou ao Poder Legislativo. Neste ano, além de Michelle, foram homenageados o padre Júlio Lancelloti, o jurista Ives Gandra Martins e o general Carlos Alberto Santa Cruz. A primeira-dama deixou o Congresso sem dar declarações.

Michelle posou para fotos no plenário da Câmara antes de receber a medalha. Indicada pela quarta secretária da mesa, a deputada Rosangela Gomes (Republicanos-RJ), ela foi a primeira a receber a honraria. Foi o próprio presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), quem condecorou Michelle.

Sorridente, a primeira-dama não discusou durante o evento. Após receber a medalha, ela voltou ao Plenário onde conversou com mais pessoas. Lira, por sua vez, deixou o espaço da mesa diretora pouco depois e cumprimentou a maior parte dos parlamentares que estavam na cerimônia.

“É grande a relevância deste prêmio, com que a Câmara dos Deputados reconhece e exalta as ações de brasileiros e brasileiras que servem de exemplo e inspiração para o nosso povo”, afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na abertura da sessão.

A companheira de Dom Phillips, Alessandra Faria Sampaio, recebeu a medalha no lugar do britânico. A indicação para o prêmio foi do líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG).

Clarisse Jabur recebeu a medalha em memória do amigo Bruno Pereira. A indicação foi da líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bomfim (SP).

Outras personalidades, como o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga – indicado pelo líder do Republicanos Vinícius Carvalho (SP); e o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Batista Coelho – indicado pelo líder do Patriotas, Fred Costa (MG), foram agraciados com a honraria.

