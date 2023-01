| Michelle Bolsonaro já está de volta ao Brasil; ex-presidente segue nos Estados Unidos

Visto oficial

O visto de chefe de Estado com o qual o ex-presidente entrou nos Estados Unidos expirará na próxima segunda-feira (30). Ele está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e entrou no país antes do fim de seu mandato.

No entanto, segundo a coluna Lauro Jardim no jornal O Globo, apesar de haver uma expectativa para o retorno do ex-chefe do mandatário ao Brasil, os sinas que ele tem dado aos aliados é de que não há nada definido sobre sua volta.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre qual visto foi utilizado por Bolsonaro para entrar nos EUA. No entanto, há especulação que ele tenha entrado no país com visto diplomático por ter viajado de Brasília a Orlando em um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) na condição de presidente.

Diante disso, o governo americano estipula que portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo ou missão que os levou aos Estados Unidos precisam comunicar a alteração do status em até 30 dias. No caso do ex-presidente, a contagem regressiva teve início no dia 1º de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse. Sendo assim, o prazo se encerra no final deste mês.

Pessoas próximas do ex-chefe de Estado apontam que ele possui visto de turista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro esteve em dezembro na embaixada dos EUA em Brasília, onde o visto para turismo é concedido. Se porventura o casal desejar permanecer em solo americano, eles podem solicitar ao governo dos EUA uma “troca” de status. Caso o pedido seja feito, Bolsonaro poderia aguardar a resposta no país de maneira regular.