Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Isso representa 80% das vagas com carteira assinada que foram criadas ao longo do ano passado

As micro e pequenas empresas abriram mais de 1,1 milhão de postos de trabalho no Brasil em 2023, segundo um levantamento do Sebrae. Isso representa 80% das vagas com carteira assinada que foram criadas ao longo do ano passado.

E o setor está em crescimento. Em 2023, o Brasil registrou a abertura de 859 mil micro e pequenas empresas em 2023, uma alta de 6,62% em relação ao ano anterior, quando foram criados 805,6 mil empreendimentos.

A categoria engloba as empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. É o caso do empresário Marcos Silva, que, depois de 15 anos trabalhando como chef de cozinha e meses de pesquisa de mercado, entendeu que era hora de abrir o próprio restaurante.

“A gente vê que o nosso sonho está se concretizando a cada dia. A cada mês que passa, está tudo dentro das nossas expectativas, e a gente está agarrando com todas as forças. Como a gente diz na cozinha, faca nos dentes e vamos para cima”, contou.

A auxiliar de cozinha Elaine Matos foi contratada assim que Marcos abriu o restaurante. Antes, ela trabalhava em uma rede de supermercados, uma empresa de grande porte. Hoje, ela diz ter mais qualidade de vida.

“Às vezes [o funcionário] precisa se ausentar, é mais flexível nessas questões, eu acho bacana. Dá sensação de estar crescendo junto, de fazer parte do sucesso deles, é gratificante”, disse Elaine.

Para o presidente do Sebrae, este aumento na abertura de micro e pequenas empresas mostra que a melhora econômica do país deixa os empreendedores mais confiantes.

“O que representa a pujança desse setor, que é o primeiro setor a manifestar o crescimento econômico que o Brasil recebeu no ano passado. É a base de sustentação. É esse setor que hoje representa, inclusive, 94% dos CNPJs no Brasil”, afirma Décio Lima.

Ainda segundo o presidente do Sebrae, uma politica de crédito segura está sendo criada para que esses empreendedores “não tenham um processo que comece hoje e termine amanhã”, com o objetivo de que o pequeno negócio tenha longevidade.

Outro empresário que faz parte dessa lista é o Tiago Tresca, que, junto com o irmão, tem uma empresa que faz comida natural para cachorro. Em 2021, eles começaram o negócio vendendo os produtos para petshops e distribuidores.

Em 2023, os irmãos viram que o contato direto com os tutores dos animais também poderia aumentar as vendas, e abrir uma pequena empresa foi o caminho para expandir.

