Tecnologia Microsoft Edge tenta convencer você a não baixar Google Chrome no Windows

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Microsoft Edge tem mostrado notificação para "se defender" quando usuário visita página de download do Chrome. (Foto: Reprodução)

A Microsoft quer que você use o Edge como navegador padrão. Quer tanto que, quando você visitar a página de download do Google Chrome, talvez irá se deparar com uma notificação que tenta te convencer a ficar com o Edge. Pelo menos essa é a experiência que alguns usuários do Windows 11 e do Windows 10 têm relatado.

O aviso não aparece em uma janela à parte ou sobre a página atual. A notificação é exibida pelo próprio Edge, no canto superior direito do navegador. Ela é mostrada somente para alguns usuários, o que sugere que a Microsoft está fazendo um teste ou tentando não parecer “desesperada”.

Uma das capturas de tela obtidas até o momento mostra uma notificação com os seguintes dizeres (em tradução livre): “o Microsoft Edge tem a mesma tecnologia do Chrome, com o acréscimo de contar com a confiança da Microsoft”.

Trata-se de uma óbvia referência ao fato de, assim como o Chrome, o atual Microsoft Edge ter o projeto Chromium como base.

Outra captura de tela tem um argumento mais divertido. Nela, a notificação diz: “Esse navegador [Chrome] é tão 2008! Sabe o que é novidade? O Microsoft Edge”.

Embora inusitada, essa abordagem não é inédita. Se você entrar no Bing e digitar “Chrome”, “Firefox” ou “Safari”, por exemplo, verá uma caixa no topo dos resultados recomendando o uso do Microsoft Edge.

O que é visível nessas notificações é o esforço da Microsoft para convencer o usuário de que o Edge é um navegador confiável e seguro. Provavelmente, a percepção da empresa é a de que a sua má fama nesse segmento – construída pelo Internet Explorer – é um dos fatores que fazem o seu browser não ser tão usado quanto o Chrome.

Windows 11 dificulta troca do navegador padrão

As notificações em prol do Edge não impedem o download do Chrome, mas isso não quer dizer que a Microsoft não tem tentado, digamos, dificultar a adoção de outros navegadores.

Como? Em agosto, usuários das versões preview do Windows 11 notaram que, nesse sistema operacional, mudar as configurações de navegador padrão exige mais etapas do que no Windows 10.

No Windows 11, o usuário deve definir o navegador padrão para cada tipo de arquivo (HTM, HTML, SVG, Webp, entre outros); no Windows 10, essa tarefa pode ser feita de uma só vez (valendo para todos os formatos).

