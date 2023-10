Tecnologia Microsoft encerra de vez atualização gratuita para Windows 11 com chaves antigas

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Vale destacar que esse método foi amplamente utilizado por muitos usuários. Foto: Reprodução

A Microsoft passou a bloquear de vez a ativação de cópias do Windows 11 através de chaves de versões antigas do sistema operacional. Dessa forma, os usuários não conseguirão mais realizar o upgrade do Windows 7 e 8 para o 10 e 11 sem custo adicional.

A empresa de Redmond vem alertando os consumidores sobre essa mudança desde setembro. Contudo, ela só começou a entrar em efeito no fim do mês. Agora, a Microsoft confirmou o bloqueio total das chaves do Windows 7 para garantir o uso do modelo atual do SO. Alguns usuários já perceberam a alteração.

Vale destacar que esse método foi amplamente utilizado por muitos usuários. Porém, não precisa se preocupar. Quem realizou a ativação do Windows 11 a partir de uma chave de alguma versão antiga do SO não será penalizado de nenhuma forma. A mudança é exclusiva para quem tentar usá-la a partir de agora.

Imposto

A Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) cobra US$ 28,9 bilhões (cerca de R$ 146 bilhões, na cotação atual) da Microsoft por impostos não pagos entre 2004 e 2013, além de juros e multas, segundo um documento publicado pela empresa nesta quarta-feira (11).

Num blog, a Microsoft explicou que o problema com o IRS surgiu de transferências de lucros para o exterior durante o período em questão.

De acordo com Daniel Goff, vice-presidente da empresa responsável por questões tributárias internacionais, o IRS não considera até US$ 10 bilhões (R$ 50,49 bilhões) em impostos já pagos pela Microsoft.

Segundo o documento divulgado pela empresa, a Microsoft considera suas disposições para riscos fiscais como “suficientes” no momento.

A Microsoft teve receitas de US$ 212 bilhões (R$ 1,07 trilhão) em seu último ano fiscal, com um lucro líquido de US$ 72,4 bilhões (R$ 365,5 bilhões).

OneDrive

A Microsoft revelou que não realizará outra mudança considerada polêmica dentro do OneDrive, relacionada ao seu sistema de armazenamento em nuvem. Há alguns meses, a corporação enviou um e-mail ao público informando que fotos que são inseridas na nuvem e depois copiada aos álbuns contaria como mais de um arquivo – ao invés de manter o mesmo. Isso impactaria o tamanho do espaço de armazenamento e provocou diversas reclamações e um feedback negativo.

Em termos mais simples, nesta alteração, se você subisse uma foto para a nuvem deles e movê-la para dois álbuns diferentes – por exemplo – seriam contadas três imagens de peso idêntico. Obviamente que isso não agradou nada aos usuários, que conseguiram fazer sua voz ser ouvida e trouxe um novo pronunciamento ao público. “Esta mudança estava agendada para iniciar a partir de 16 de outubro de 2023. Baseado no feedback que recebemos, nós ajustamos nossa abordagem, não realizaremos esta atualização. Nós vamos manter a experiência de fotos em álbuns como está hoje”.

