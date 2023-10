Saúde Com cara de saudáveis, dietas detox têm nutrientes de menos e causam efeito rebote

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Os desafios da reta final do ano são curiosos. Com o verão se aproximando, a cobrança por corpos idealizados fica ainda mais intensa e muitas pessoas se jogam em “projetos verão” pouco saudáveis tanto para o corpo quanto para a mente.

É também uma boa oportunidade de negócio para golpistas: estão atentos os enganadores, aqueles prontos a te vender que sua melhor versão é sempre mais magra.

É tempo de apelar aos corpos perfeitos e às fórmulas mágicas, cada vez mais exóticas e que prometem apagar, quase num golpe de mágica, aquele sorvete, o petisco no bar, os drinks com amigos, o jantar romântico ou o brigadeiro da festa do filho. Nada disso faz sentido se faz você se sentir culpado por ter desfrutado dos prazeres da comida ao longo do ano.

Já há algum tempo, as dietas detox (ou “tratamentos purificadores”), têm sido amplamente utilizados. Nos propondo entrar em forma através de desafios com a promessa de emagrecimento rápido, apagando os excessos do ano. Eles os vendem como um detox “após um período de descontrole” para conseguir redução da inflamação e melhora da pele, do sistema imunológico, da função hepática e até da qualidade do sono. Como afirmação publicitária tem um gancho, mas será que eles realmente funcionam? Eles são saudáveis?

O que são

São dietas de duração variável, geralmente planejadas para uma semana, ou 10 dias, tomando apenas sucos, shakes (ou smoothies, o que soar mais chique) de vegetais e frutas, com muito gengibre, cúrcuma, algas e, muitas vezes, com muito dinheiro; porque muita gente cobra e, claro, são muito caros. O preço sobe caso se tornem um plano e hábito diário (geralmente em períodos trimestrais).

A opção mais precária significa o preparo caseiro tentando copiar os ingredientes que costumam conter essas misturas mágicas (e que você não conseguir com a variedade necessária).

Para maior efeito, costumam ser acompanhados de água com limão para promover a perda de gordura e a eliminação de toxinas e até laxantes e diuréticos. Porém, a ciência sabe que a água com limão não promove a perda de gordura, e que a gordura não é eliminada na urina, mas é oxidada. O que a água com limão causa é a deterioração do esmalte dos dentes.

As dietas detox vêm com uma imagem de algo saudável, já que por um curto período de tempo são ingeridas apenas frutas e vegetais. Mais saudável, impossível, não é? Não.

Efeitos negativos

Por serem dietas hipocalóricas, podem causar fadiga e cansaço;

Não são dietas completas, por isso, se forem prolongadas causam deficiências nutricionais;

Não são personalizados. Os detox são vendidos como bons para todos que podem pagar e, claro, não levam em consideração o estado de saúde de cada pessoa;

São dietas totalmente desequilibradas. A proporção adequada de carboidratos, gorduras ou proteínas não é ingerida;

Eles têm um efeito rebote garantido. Ao fazer um detox você perde peso, principalmente porque não há retenção de líquidos, mas o que não nos contam é que esses quilos voltarão imediatamente quando você retomar a alimentação normal. Vamos lá, depois de uma semana muito triste sem mastigar, apenas bebendo suco verdes cheios de espinafre, couve e aipo, dois dias depois de desistir

você voltará a pesar o mesmo que antes;

Eles causam excesso de oxalatos ou ácido oxálico (um ácido de fórmula molecular) presente em vegetais como espinafre, beterraba ou acelga. Ao consumi-los em grandes quantidades, de forma contínua e crua, dificultam a absorção de minerais importantes como magnésio e cálcio. Além disso, a ingestão excessiva de oxalatos promove a formação de cálculos biliares. O consumo normal destes vegetais não causa problemas.

Nutricionistas sugerem uma série de refeições leves, mas que contenham todos os nutrientes necessários para você.

