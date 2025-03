Tecnologia Microsoft vai encerrar o Skype, plataforma que já foi sinônimo de chamadas digitais

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Companhia alega que irá se dedicar ao Teams. (Foto: Reprodução)

Depois de inaugurar o mercado de ligações pela internet, o Skype acabou. A Microsoft anunciou da plataforma pioneira de chamadas de voz e vídeo online comprada pela gigante americana em 2011. “A partir de maio de 2025, o Skype não estará mais disponível”, anunciou numa postagem na rede social X. A mensagem dizia aos usuários para eles continuarem a usar seus serviços fazendo login na plataforma Teams da Microsoft.

Com a mudança, a Microsoft deixará de oferecer o serviço que permitia a realização de chamadas para números de telefone nacionais ou internacionais “normais” – um recurso do Skype que ganhou popularidade no início dos anos 2000, pois permitia que os usuários conversassem sem pagar uma companhia telefônica.

A empresa alega que o recurso começou a perder popularidade com o advento dos smartphones e de aplicativos como o FaceTime e o WhatsApp. Além disso, durante a pandemia, os consumidores optaram por usar outros aplicativos em vez do Skype para fazer chamadas por vídeo, como o Zoom.

A quantidade de usuários ativos na plataforma está desatualizada. Os números mais recentes divulgados pela gigante desenvolvedora de softwares são de 2023, quando a empresa informou que o Skype tinha mais de 36 milhões de usuários – léguas de distância do auge, que foi de 300 milhões.

“Sabemos que essa é uma grande mudança para nossos usuários do Skype e somos muito gratos pelo apoio deles, bem como por todos os aprendizados que ajudaram a moldar o Teams nos últimos sete anos”, disse Jeff Teper, presidente de Aplicativos e Plataformas colaborativas do Microsoft 360, ao Tech Crunch recentemente. “Neste momento, concentrar todos os nossos esforços no Teams nos permitirá comunicar uma mensagem mais simples e acelerar a inovação”.

Até o encerramento total do serviço, os usuários terão a opção de migrar todos os seus contatos e dados de conversas para o sistema do Microsoft Teams. Por meio da ferramenta de exportação integrada do app, os usuários também conseguem fazer o download de todos os seus dados.

Concorrência

O Skype até se esforçou, mas não sobreviveu aos concorrentes. O destino da plataforma de ligações parecia traçado desde 2016, quando a Microsoft lançou o Teams. Embora a empresa tenha anunciado uma ferramenta de negócios (o Skype for Business) um ano antes, a chegada do irmão mais novo marcou uma nova direção para a empresa no setor da comunicação online.

Houve muita comparação entre o Teams e o Slack, mas a grande ambição era criar uma plataforma que combinasse ligações de texto e vídeo – áreas que o Skype já atuava.

A Microsoft anunciou um processo que descontinuou o Skype for Business em 2017, e o concluiu quatro anos depois. Dessa forma, o Teams foi escolhido como o aplicativo de comunicação integrado ao Windows 11.

Em dezembro de 2024, a gigante começou a impedir os usuários do Skype de adicionar créditos às contas ou comprar números de telefone, e passou a forçar a migração desses usuários para assinaturas e planos de chamadas.

Todas essas estratégias marcaram o fim gradativo de uma das primeiras empresas a se tornar uma gigante da tecnologia, que surgiu na Europa nos tempos da internet discada.

Teams

O fim do Skype ocorre dois anos após a Microsoft lançar uma versão reformulada do Teams para desktop e web. Nos últimos anos, o uso de chamadas no Teams por consumidores quadriplicou, segundo informações da própria companhia.

A Microsoft passou a incentivar os usuários a migrarem para o Teams Free, que oferece mais recursos do que o Skype, como a integração com calendários. No entanto, o Teams Free não terá algumas das funções mais marcantes do seu antecessor, em especial a capacidade de fazer chamadas para números de telefone fixo e móvel, bem como receber ligações em um número Skype.

Quem ainda tiver créditos nas contas do Skype ainda poderá fazer chamadas por meio de um Teclado de Discagem Skype até o fim da validade da assinatura, mas todas as renovações serão encerradas em 3 de abril de 2025.

Migração

Durante o período de transição, os usuários podem baixar o app do Teams e fazer login com os perfis do Skype, e os seus contatos e mensagens serão transferidos automaticamente.

Os usuários também têm a opção de exportar seus dados, embora na prática não exista muitas alternativas para importá-los em outros serviços.

Caso os usuários não tomem nenhuma atitude até 5 de maio, a Microsoft dá mais uma colher de chá: os dados serão armazenados até o fim de 2025, mas depois serão deletados.

Se você pretende continuar em um serviço da Microsoft, é possível para migrar seus contatos e histórico de conversas para o Teams. É só baixar o app, fazer o login com sua conta Skype que os dados são transferidos de maneira automática. (Estadão Conteúdo)

