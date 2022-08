Mundo Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética, morre aos 91 anos

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Muitos russos o acusavam de ter iniciado ousadas reformas de aberturas no estado que levaram ao colapso da União Soviética. Foto: Reprodução/YouTube Muitos russos o acusavam de ter iniciado ousadas reformas de aberturas no estado que levaram ao colapso da União Soviética. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética e o político que encerrou a Guerra Fria sem violência morreu aos 91 anos, disseram agências de notícias russas nesta terça-feira (30), segundo autoridades de hospitais.

Nos países ocidentais, Gorbachev era visto como o homem que acabou com a Guerra Fria, mas muitos russos o acusavam de ter iniciado ousadas reformas de aberturas no estado que levaram ao colapso da União Soviética.

Em 1990, o ex-líder ganhou o Prêmio Nobel da Paz.

Um dos críticos mais contundentes do atual presidente Vladimir Putin, ele concorreu à eleição presidencial em 1996, mas se saiu muito mal. Gorbachev lançou um livro de memórias em novembro de 2012 e lamentou na ocasião não ter levado a União a um “bom porto”.

Vida

Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu em 2 de março de 1931 em Stravropol, na Rússia, de uma família de imigrantes russo-ucranianos.

Ele perdeu duas irmãs e um tio durante um período de fome no país em 1933. Seus pais eram agricultores e ele ajudou-os no sustento durante a adolescência.

Gorbachev se formou em direito na Universidade de Moscou em 1955 e estendeu a formação acadêmica em 1967, quando completou curso de economia agrícola por meio de um curso por correspondência.

Na universidade, Gorbachev conheceu Raisa Titarenko, com quem se casou em 1953. Raisa morreu em 1999 em decorrência de leucemia. Os dois tiveram a filha Irina Mikhailovna Virganskaya em 1957.

Trajetória política

Durante o período na Universidade de Moscou, ingressou no Partido Comunista e se tornou membro ativo da legenda, escalando cargos mesmo jovem. Foi nomeado chefe de departamento em 1963 e, em 1970, chegou ao cargo de primeiro-secretário do Stavropol Kraikom.

Gorbachev entrou no comitê central do Partido Comunista em 1971. Ele continuou a ascensão política e, em 1979, foi promovido ao Politburo, maior autoridade da União Soviética.

Ele viajava constantemente pelo mundo, e na década de 1980 se encontrou com líderes como a premiê britânica Margaret Thatcher, o premiê canadense Pierre Trudeau e o presidente americano Ronald Reagan.

Em 1985, após a morte de Konstantin Chemenko, Gorbachev foi eleito Secretário-Geral do Politburo mesmo sendo o mais jovem da organização.

Liderança

No ano seguinte, Gorbachev anunciou uma série de reformas que visavam revitalizar a União Soviética. Perestroika (reestruturação) e glasnost (abertura) são algumas das medidas que acarretaram em maior abertura política e econômica do estado soviético.

Com a reorganização que incluiu um novo Congresso, a União Soviética teve em 1989 as primeiras eleições desde 1917. Gorbachov foi eleito presidente e tomou posse em 1990, ano da queda do muro de Berlim.

No mesmo ano, recebeu o Novel da Paz por “seu papel no processo de paz que hoje caracteriza partes importantes da comunidade internacional”, segundo disse a entidade na ocasião. Ele presidia a Fundação Gorbachev, dedicada a programas de caridade e à educação.

Durante seu governo, Gorbachev promoveu uma relação mais próxima com o Ocidente e, em uma série de encontros de alto nível, se reuniu com o então presidente norte-americano Ronald Reagan. Os dois acertaram acordos de desarmamento nuclear.

Em agosto de 1991, a ala dura do Partido Comunista promoveu um golpe dentro da própria legenda. Gorbachev foi mantido refém por três dias e, ao ser libertado, se demitiu e dissolveu todos os partidos do governo – o que, na prática, acabou com o regime comunista da União Soviética.

Em 8 de dezembro, em Minsk, os presidentes de Bielo-Rússia, Rússia e Ucrânia declaravam a dissolução da União Soviética e, no dia 25, Gorbachev deixava o cargo.

Seu rival Boris Yeltsin tornou-se presidente, e nações que compunham a União iniciaram o processo para ficar independente, começando pela Ucrânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo