Economia Milei cancela vinda ao Brasil e frustra encontro com presidenciáveis de direita

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Javier Milei recebeu distinção de “Economista do Ano”, entregue pela Ordem dos Economistas do Brasil. (Foto: Divulgação)

Javier Milei não vem mais ao Brasil este mês. O presidente da Argentina era esperado nessa quarta-feira (13) em São Paulo para um evento com quatro governadores apontados como presidenciáveis em 2026: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Jr (PSD-PR) e Ronaldo Caiado (União-GO).

Mas, por meio da embaixada argentina, comunicou há alguns dias que precisaria cancelar a viagem por conta de alterações na agenda.

Milei também receberia um prêmio de “Economista do Ano”, promovido pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) numa cerimônia à parte. A expectativa é que a distinção fosse entregue por Ricardo Nunes (MDB).

Embora não tenha sido a justificativa oficial, pessoas ligadas aos eventos apontam que um dos motivos foi a proximidade das eleições legislativas da Província de Buenos Aires, marcadas para 7 de setembro. O pleito tem especial atenção de Milei, que quer derrotar o peronismo em seu maior reduto eleitoral.

O cancelamento, aliás, também ocorre em meio ao tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Quando Milei havia confirmado sua vinda, o governo americano ainda não tinha anunciado as sanções.

A embaixada argentina, no entanto, indicou que Milei deverá vir ao Brasil em novembro, quando ocorre a COP30, em Belém.

Um dos eventos dessa quarta-feira em São Paulo era tratado como o “President’s Day”, um encontro com um “público super qualificado de 500 acionistas, presidentes e clevels das principais empresas do país”. É essa a descrição que constava do convite.

Diante do revés, emissários da OEB viajaram à Argentina para entregar pessoalmente a honraria concedida pela entidade ao presidente argentino, justificada pela criação do Ministério de Capital Humano e o recuo da pobreza no país. O encontro na segunda-feira foi registrado pela Casa Rosada. A placa dada a Milei continha a data de 13 de agosto, quando ela seria entregue.

A OEB divulgou uma nota em suas redes sociais: “A Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) tem a honra de anunciar que o presidente da Argentina, Javier Milei, foi eleito Economista do Ano pela instituição. O reconhecimento foi entregue pessoalmente em uma cerimônia oficial na Casa Rosada, em Buenos Aires. A comitiva da OEB foi liderada pelo presidente Manuel Enriquez Garcia e pelo vice-presidente Luis Carlos Barnabé, acompanhados por outras autoridades da instituição. Durante o encontro, foram debatidos temas como livre mercado, economia liberal e os desafios econômicos da América Latina. Parabenizamos Javier Milei por essa importante conquista e reforçamos nosso compromisso em promover o debate econômico e o desenvolvimento de políticas que fortaleçam a economia global”. As informações são do jornal O Globo.

