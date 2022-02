Mundo Milhares de pessoas participam de protestos em Berlim contra a guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Manifestantes se reúnem no parque Tiergarten e em frente do Portão de Brandemburgo.

Milhares de pessoas em Berlim ocupam as ruas neste domingo (27) contra a guerra na Ucrânia ocasionada após a invasão da Rússia, na última quinta-feira (24). As pessoas se reúnem no parque Tiergarten, localizado no centro da capital alemã, e em frente do Portão de Brandemburgo, onde ficavam pregados os estandartes da suástica na segunda guerra mundial.

Cartazes com corações decorados pela bandeira da Ucrânia, símbolos da paz e placas com a pomba da paz, além de dizeres, como “stop, Putin” (pare Putin, em tradução livre) são levantados pelos manifestantes. Segundo a polícia local, mais de 100 mil pessoas ocupam as ruas em Berlim.

Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM, em entrevista para uma emissora de TV, afirma que “o peso da opinião pública vai empurrar os governos à um apoio mais efetivo à Ucrânia”.

“Ucranianos: Você é bem-vindo aqui!” gritou um dos oradores enquanto a multidão aplaudia. Mais de 368 mil refugiados, principalmente mulheres e crianças, fugiram dos combates para países vizinhos, disse a agência de refugiados da ONU neste domingo (27), citando dados fornecidos por autoridades nacionais.

O serviço de trem e metrô foi interrompido em algumas partes da capital alemã quando milhares de pessoas se dirigiram ao Portão de Brandemburgo.

As manifestações aconteceram depois do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmar ao parlamento alemão, na manhã deste domingo (27), que destinará mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) para defesa e que irá entregar armamentos para que a Ucrânia se defenda do ataque russo.

Outros países, como a França, Inglaterra o Brasil, também tiveram manifestações a favor da Ucrânia.

Pedidos

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que pessoas de todo o mundo se juntem à luta contra a Rússia. Ele quer que as autoridades entendam que há um pedido das pessoas para que o confronto na Ucrânia acabe.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também ecoou o apelo, twittando no domingo:

“Estrangeiros dispostos a defender a Ucrânia e a ordem mundial como parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, eu os convido a entrar em contato com as missões diplomáticas estrangeiras da Ucrânia em seus respectivos países. Juntos derrotamos Hitler e derrotaremos Putin também.”

