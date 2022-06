Rio Grande do Sul Milhares de veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral no feriado de Corpus Christi

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nesta quinta, são esperados mais de 24 mil carros em direção às praias Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul Nesta quinta, são esperados mais de 24 mil carros em direção às praias. (Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul) Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul

Milhares de veículos devem passar pela Freeway rumo aos litorais gaúcho e catarinense no feriado de Corpus Christi, segundo a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia.

O movimento em direção às praias começa no fim da tarde desta quarta (15), com previsão de cerca de 20 mil veículos. Já nesta quinta (16), o maior movimento deve se concentrar entre 9h e 12h e a partir das 14h, com expectativa de mais de 24 mil carros.

Já para o retorno do litoral, a CCR ViaSul estima 35 mil veículos no (19). O tráfego deve se intensificar a partir das 16h.

A empresa também estima um aumento do tráfego na BR-386. Conforme a concessionária, nesta quarta mais de 13 mil veículos devem seguir rumo ao interior do Estado. Nesta quinta, o fluxo mais intenso deve ocorrer no sentido interior-Capital, com quase 12 mil carros.

“Cerca de 700 mil veículos devem passar pelas quatro rodovias sob concessão da empresa. Só na Freeway, deverão ser, aproximadamente, 355 mil veículos trafegando nos seis dias, tanto no sentido litoral quanto no sentido para a Capital”, informou a CCR ViaSul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul