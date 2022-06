Porto Alegre Porto Alegre é a capital com maior proporção de empregos formais ligados à economia criativa no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Porto Alegre concentra um em cada cinco empreendimentos criativos do Rio Grande do Sul

Porto Alegre é a capital com a maior proporção de empregos formais ligados à economia criativa no País. Os 100.685 postos nos setores da cultura, criatividade, conhecimento e inovação representam 11,9% do total de vagas formais da cidade, percentual que coloca a Capital gaúcha à frente de Florianópolis (11,7%), São Paulo (11,6%) e Rio de Janeiro (10,9%) no ranking nacional.

Quando considerado o número absoluto de postos, Porto Alegre está em sexto lugar na lista. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (15), constam no estudo “Elementos para a análise da economia criativa em Porto Alegre”, elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Responsável por 13,9% dos empregos com carteira assinada no RS, Porto Alegre concentra um em cada cinco empreendimentos criativos do Rio Grande do Sul.

Quanto ao número de empresas, as atividades ligadas à economia criativa em Porto Alegre correspondiam a 14% do total de empreendimentos da cidade em 2019, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Naquele ano, havia 11.747 empreendimentos do segmento, sendo 34,3% no grupo de arquitetura, design e moda e 19,8% de TI e software.

