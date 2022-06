Primeiro-ministro do Reino Unido diz que está “profundamente preocupado” com o jornalista Dom Phillips

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira (15) que está “profundamente preocupado” com o que pode ter acontecido com o jornalista britânico Dom Phillips, que desapareceu na Amazônia.

Essa foi a primeira vez que o premiê falou sobre o sumiço de Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari. Os dois não são vistos desde o dia 5.

“Estou profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com ele [Dom Phillips]. O Ministério das Relações Exteriores está trabalhando de perto e, neste momento, com as autoridades brasileiras”, declarou Johnson durante sessão no Parlamento britânico.

“O que nós dissemos às autoridades brasileiras é que estamos prontos para providenciar todo o apoio que elas possam precisar”, afirmou Johnson.

Na terça-feira (14), a embaixada do Brasil no Reino Unido enviou um pedido formal de desculpas à família de Dom Phillips por ter fornecido uma informação falsa. No dia anterior, um funcionário da embaixada informou erroneamente que dois corpos haviam sido encontrados na área de buscas por Phillips e Pereira.