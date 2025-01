Política Militar pede para voltar a receber visita na prisão após irmã tentar levar panetone com eletrônicos

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dentro da embalagem havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. Foto: Reprodução Dentro da embalagem havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que sejam retomadas as visitas ao militar na prisão. Moraes suspendeu as visitas na segunda-feira (30), depois que a irmã do oficial tentou entrar na unidade em que ele está preso levando um panetone com eletrônicos escondidos.

Dentro da embalagem havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. Os equipamentos foram interceptados pelos militares do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília. Segundo os advogados, Azevedo não sabia da tentativa da irmã.

“A conduta da mencionada visitante foi praticada de forma isolada e sem qualquer relação com o custodiado e demais familiares, fato que deve ser considerado para a correta análise do caso”, afirmaram.

“É evidente que o custodiado Rodrigo Bezerra de Azevedo não teve qualquer participação, contribuição ou incentivo relacionados à conduta de sua irmã”, disse a defesa. “Ademais, não há elementos que indiquem que os objetos em questão seriam destinados ao uso do custodiado ou que este tivesse ciência de tal ato”.

Os advogados pediram para que o ministro do Supremo proíba as visitas apenas da irmã do militar, mantendo a possibilidade de outros familiares irem vê-lo na prisão. Azevedo é um dos indiciados pela Polícia Federal (PF) por suspeita de participação na suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rodrigo Bezerra Azevedo está preso preventivamente no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, desde 5 de dezembro. No último sábado (28), Dhebora Bezerra de Azevedo (irmã da militar), tentou fazer uma visita levando um panetone com os itens eletrônicos dentro da embalagem.

Conforme ofício do Comando Militar do Planalto, um alarme foi acionado quando o panetone passou pelo detector de metais. Questionada na ocasião, a irmã do tenente-coronel disse que a caixa tinha um fone de ouvido.

“Após abertura da caixa de panetone para fins de verificação, foi constatado que no interior da mesma havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória”, diz ofício assinado pelo general Ricardo Carmona, comandante militar do Planalto. O material foi então apreendido e Dhebora e impedida de prosseguir com a visita ao irmão.

O ofício informa que o Comando do Planalto suspendeu o direito de visita da irmã, mas não detalha se outra providência foi tomada em relação a ela. A mulher assinou o termo de apreensão dos materiais. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/militar-pede-para-voltar-a-receber-visita-na-prisao-apos-irma-tentar-levar-panetone-com-eletronicos/

Militar pede para voltar a receber visita na prisão após irmã tentar levar panetone com eletrônicos

2025-01-01