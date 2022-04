Mundo Militares dos Estados Unidos confirmam que um meteoro interestelar colidiu com a Terra

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Meteoro percorreu um longo caminho para visitar a Terra. Foto: ESA/Divulgação Militares dos Estados Unidos confirmam que um meteoro interestelar colidiu com a Terra. (Foto: ESA/Divulgação) Foto: ESA/Divulgação

Um meteoro percorreu um longo caminho de casa para visitar a Terra. Pesquisadores descobriram o primeiro meteoro interestelar conhecido a atingir a Terra, de acordo com um documento do Comando Espacial dos Estados Unidos recentemente divulgado. Um meteoro interestelar é uma rocha espacial que se origina de fora do nosso Sistema Solar – uma ocorrência rara.

Ele é conhecido como CNEOS 2014-01-08, e caiu ao longo da costa nordeste de Papua-Nova Guiné em 8 de janeiro de 2014.

A descoberta foi uma surpresa para Amir Siraj, que identificou o objeto como um meteoro interestelar em um estudo de 2019 do qual foi coautor enquanto era estudante de graduação na Universidade de Harvard.

Siraj estava investigando “Oumuamua”, o primeiro objeto interestelar conhecido em nosso sistema solar que foi encontrado em 2017, com Abraham Loeb, professor de ciências da Universidade de Harvard.

Siraj decidiu passar pelo banco de dados do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da Nasa para encontrar outros objetos interestelares e encontrou o que ele acreditava ser um meteoro interestelar em poucos dias.

Velocidade

A alta velocidade do meteoro foi o que inicialmente chamou a atenção de Siraj. O meteoro estava se movendo a uma alta velocidade de cerca de 45 quilômetros por segundo em relação à Terra, que está se movendo a cerca de 30 quilômetros por segundo ao redor do Sol.

Como os pesquisadores mediram o quão rápido o meteoro estava se movendo enquanto estava em um planeta em movimento, os 45 quilômetros por segundo não eram realmente o quão rápido ele estava indo.

A velocidade heliocêntrica é definida como a velocidade do meteoro em relação ao Sol, que é uma maneira mais precisa de determinar a órbita de um objeto.

É calculado com base no ângulo em que um meteoro atinge a Terra. O planeta se move em uma direção ao redor do Sol, então o meteoro pode ter atingido a Terra de frente, ou seja, na direção oposta à direção em que o planeta está se movendo, ou por trás, na mesma direção em que a Terra está se movendo.

Desde que o meteoro atingiu a Terra por trás, os cálculos de Siraj disseram que o meteoro estava realmente viajando a cerca de 60 quilômetros por segundo em relação ao Sol.

Ele então mapeou a trajetória do meteoro e descobriu que estava em uma órbita livre, ao contrário da órbita fechada de outros meteoros. Isso significa que, em vez de circular ao redor do Sol como outros meteoros, ele veio de fora do sistema solar.

“Presumivelmente, foi produzido por outra estrela, foi expulso do sistema planetário dessa estrela e acabou por chegar ao nosso sistema solar e colidir com a Terra”, disse Siraj.

