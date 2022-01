Rio Grande do Sul Minirrústicas e oficina de desenho alegram a criançada no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

O objetivo das atividades é estimular a prática de esportes e aproximar a comunidade da Polícia Civil Foto: Polícia Civil/Divulgação O objetivo das atividades é estimular a prática de esportes e aproximar a comunidade da Polícia Civil. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Dezenas de crianças participaram no sábado (22), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do RS, da tradicional minirrústica promovida pela Polícia Civil. A atividade, que integra a programação do RS Verão Total 2022, aconteceu na beira da praia.

Uma pista foi montada na faixa de areia para estimular a prática de esportes e aproximar a comunidade da Polícia Civil. Além da camiseta que é distribuída aos pequenos atletas, as crianças receberam um lápis ecológico e uma semente do projeto Reciclar é Amar o Planeta, da Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos de Capão da Canoa.

Também foi montada uma oficina de desenho, onde as crianças receberam cartilhas com ilustrações para colorir. Já os pais e responsáveis receberam pulseiras de identificação para colocarem nas crianças com o objetivo de facilitar a busca no caso de alguma delas se perder.

Neste domingo (23), uma minirrústica infantil foi realizada na praia de Magistério.

