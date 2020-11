Brasil Ministério afirma que 65% da energia elétrica no Amapá foi restabelecida

8 de novembro de 2020

Neste domingo pela manhã, Bento Albuquerque faz uma visita técnica a uma subestação. Foto: Saulo de Vargas/Divulgação/MME

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou, no sábado (7), o restabelecimento de 65% da energia elétrica no Estado do Amapá. Ele foi a Macapá pela segunda vez nesta semana, para acompanhar de perto as ações que vêm sendo implementadas com vistas à normalização do fornecimento de energia, após o apagão ocorrido na última terça-feira (3), causado por um incêndio na subestação de Macapá. Neste domingo (8) pela manhã, Bento Albuquerque faz uma visita técnica à subestação de Laranjal do Jari, da empresa LMTE (Linhas Macapá de Transporte e Energia).

Acompanharam o Ministro nessa visita, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, o diretor-Geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, o secretário de Energia Elétrica do MME (Ministério de Minas e Energia), Rodrigo Limp, além do governador do estado do Amapá, Waldez Góes.

Nesse retorno à Macapá, Bento Albuquerque visitou a subestação danificada pelo incêndio. Em seguida, reuniu-se, na sede do governo do estado do Amapá, com representantes de instituições estaduais e federais (da área jurídica, inclusive), que estão atuando nas ações de restabelecimento da energia.

Ao falar à imprensa, Bento Albuquerque destacou o apoio dado pelo presidente Jair Bolsonaro às ações e, também, a presença de diversos órgãos federais no estado para dar suporte às autoridades locais e às necessidades da população. Nesse contexto, o Ministro reforçou a importância da atuação do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, que também está no Estado.

