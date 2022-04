Brasil Ministério da Agricultura anuncia mudança na vacinação contra a febre aftosa

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Nesses Estados, a primeira etapa da vacinação começa em maio e vai ser destinada aos bovinos e bubalinos até 24 meses. Foto: Reprodução Nesses Estados, a primeira etapa da vacinação começa em maio e vai ser destinada aos bovinos e bubalinos até 24 meses. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou uma mudança nas etapas de vacinação contra a febre aftosa em 10 estados e no Distrito Federal em 2022.

Os Estados são Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

Nesses Estados, a primeira etapa da vacinação começa em maio e vai ser destinada aos bovinos e bubalinos até 24 meses. Já a segunda etapa ocorrerá em novembro, para todo o rebanho.

Esses 10 Estados concentram mais de 61 milhões de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses que devem ser imunizados no próximo mês. Segundo o Mapa, não deve faltar vacina para esses animais, já que tudo foi acordado com as fabricantes.

China

A Administração Geral das Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês) anunciou, em comunicado em seu site, a decisão de suspender as importações de dois frigoríficos brasileiros de carne bovina e um dedicado à produção de carne de frango. Segundo o órgão, a medida, que entrou em vigor na sexta-feira (8) e valerá por uma semana.

Estão na lista temporária de embargos a unidade da JBS localizada em Mozarlândia (GO), a da Marfrig em Tangará da Serra (MT), ambas de carne bovina, e a planta de carne de frango da Zanchetta em Boituva (SP). O anúncio incluiu ainda a suspensão de dois frigoríficos uruguaios. As autoridades chinesas não informaram por que decidiram adotar a medida.

Desde o início da pandemia, a GACC vem impondo suspensões a frigoríficos do Brasil e também de outros países, nem sempre detalhando os motivos para a ação. Em alguns casos, a medida teria sido adotada de maneira preventiva, após testes de covid nas cargas darem resultado positivo – ainda que não haja evidências da contaminação com o novo coronavírus a partir da ingestão de alimentos.

O órgão chinês não detalhou as razões para os embargos anunciados neste ano. Em janeiro, a GACC suspendeu as importações da planta da São Salvador Alimentos, dona da Super Frango, localizada em Itaberaí (GO) e da unidade da Bello Alimentos, controladora da marca Frango Bello, que fica em Itaquiraí (MS).

A planta da JBS em Mozarlândia, uma das maiores da companhia no país, é reincidente nos embargos chineses. No dia 11 de março, a GACC anunciou que interromperia por uma semana as compras de carne dessa unidade e também da planta da Frialto localizada em Matupá (MT). Duas semanas depois, no entanto, em novo anúncio, os chineses informaram que o frigorífico goiano seria suspenso por tempo indeterminado.

Exportação

Puxado pela China, a exportação de carne bovina brasileira cresceu 33% em volume no primeiro trimestre de 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

No período, o gigante asiático importou 275,3 mil toneladas, o que representa 50,45% das 545.751 toneladas de carne bovina exportadas pelo Brasil. Em março, o País exportou 203.494 mil toneladas de carne bovina, volume recorde para o mês. A receita também foi recorde: US$ 1,124 bilhão.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume de exportação cresceu 28% e a receita aumentou 57%. Além do crescimento das exportações, os preços médios do produto subiram de US$ 4.415 para US$ 5.319.

A China continua liderando as importações, com um total de 188.236 toneladas nos primeiros três meses do ano. Na segunda posição vem os Estados Unidos, com 69.799 toneladas. O Egito está em terceiro lugar com o acumulado de 47.706 toneladas.

No total, 96 países ampliaram suas importações no primeiro trimestre do ano, enquanto que 41 reduziram suas compras.

