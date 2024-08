A lei que determina o que pode ou não conter no café define que matérias estranhas são grãos ou sementes de outras espécies vegetais, além de areia, pedras, torrões e outras sujeiras — é permitido que representem até 1% do produto; as impurezas são cascas, paus e outros detritos provenientes do próprio pé de café — elas também têm limite de até 1% do produto; e os elementos estranhos são grãos ou sementes de outros gêneros, corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão — eles são proibidos.

A fiscalização do café faz parte do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal.

Veja quais lotes e marcas não devem ser consumidos: