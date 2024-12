Brasil Ministério da Defesa abrirá 1,5 mil vagas para alistamento feminino

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

A primeira turma do serviço militar feminino terá início em 2026 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A primeira turma do serviço militar feminino terá início em 2026. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Defesa abrirá 1,5 mil vagas para que mulheres se alistem no serviço militar voluntário. As inscrições serão abertas em janeiro e poderão ser feitas até junho de 2025.

A primeira turma do serviço militar feminino terá início em 2026, segundo informações divulgadas pela CNN. Até então, apenas as mulheres que fizeram concurso podiam integrar as Forças Armadas.

O processo de alistamento será bastante semelhante ao serviço militar obrigatório, imposto a todos os homens que atingem 18 anos. As mulheres selecionadas poderão desistir do serviço militar inicial feminino até o ato oficial de incorporação.

Ao contrário do que acontece com o serviço obrigatório, o voluntário feminino não garante estabilidade no serviço militar. As mulheres voluntárias passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço ativo.

2024-12-11